Rueda la primera cabeza por los errores del VAR en Colombia

Los errores de los árbitros del fútbol colombiano, en especial los que tienen que ver con el VAR, ya generaron las primeras consecuencias para tratar de enderezar el camino.

El exárbitro Wilson Lamouroux, uno de los encargados de la capacitación y también observador del trabajo del video arbitraje, renunció el jueves pasado, luego de la gran cantidad de críticas sobre lo sucedido.



Wilson Lamouroux (atrás), en su época como árbitro. Foto: Particular

Ya Lamouroux había sido fuertemente cuestionado, en especial por el Deportes Tolima, que, después del primer partido de la final del primer semestre, que le ganó a Millonarios, criticó duramente su designación como observador del VAR en ese juego e hizo un listado de los errores que tuvo en su trabajo como árbitro.



Cabe recordar que ya Lamouroux había renunciado al arbitraje en septiembre de 2017, luego de cometer graves errores en un partido entre Junior de Barranquilla y Deportivo Cali.



José Borda, analista arbitral de Caracol Radio, aseguró que esa no sería la única renuncia que se vendría por el tema y que se está buscando la salida de Ímer Machado, también exárbitro internacional y miembro de la Comisión Técnica.



En los partidos de este fin de semana que tuvieron VAR no se presentaron mayores inconvenientes. Pero sí hubo un par de errores graves en el juego Once Caldas vs. Millonarios: el juez Mario Herrera sancionó apenas con amarilla al uruguayo Fabrizio Buschiazzo, que le hizo una fuerte entrada, desde atrás y sin balón, a Fernando Uribe. Y luego, su asistente de occidental, Wílmar Navarro, anuló una jugada legítima de gol del equipo local, por un fuera de lugar que no existió.



