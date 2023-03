Wílmar Roldán pitaba este sábado su partido número 400 en la Liga colombiana, el juego entre Junior y Santa Fe en Barranquilla. Ningún otro árbitro ha tenido tantos juegos a cargo en los torneos semestrales. El antioqueño, de 43 años, lleva 21 aguantando la presión y construyendo una carrera respetable. Cada partido lo pita como si fuera el último. Y lo mejor, dice que lo disfruta.

“Esto es una pasión, es inexplicable. Yo puedo estar en momentos tristes en mi vida, pero me llega una designación para un partido y me cambia el semblante, me ilusiono, el corazón me palpita diferente. Otros querían ser futbolistas, yo siempre quise ser árbitro”, le dijo Roldán a EL TIEMPO, en una charla en la que habla del presente y el futuro del arbitraje y lamenta no haber podido ir a su tercer Mundial.

¿Por qué quería ser árbitro?

Yo estaba en quinto de primaria en la Escuela Normal de Varones de Remedios (Antioquia). A mí me gustaba jugar al fútbol, era arquero. Estábamos en un partido y una profesora que pitaba el partido y yo era el arquero. Nos pitó un penalti en contra y yo empecé a protestarle, que no era falta. Ella me preguntó si yo sabía pitar, y le dije que de pronto lo hacía mejor que ella. Entonces me puso a pitar: me dio un pito de esos de piñata. Me fui a la tienda de la escuela, me conseguí un estuche de Bom Bom Bun, que en ese entonces solo eran rojos, y con una cajita de chicles, que era amarilla, y con eso hice la mímica de que era árbitro. Mis compañeritos me empezaron a hacer caso. Ahí dije: esto es lo mío.

¿Cuál árbitro era su modelo?

Mi ídolo es Javier Castrilli. Así sea un tipo antipopular, quería parecerme a él. Alguna vez me lo crucé y le dije que siempre había querido parecerme a él, pero que no había podido llegarle ni a los tobillos. Le dio risa, me abrazó y me dijo: "Usted no me llegó a los tobillos: llegó hasta la luna". Eso fue antes de la primera final de la Copa Libertadores de 2014, entre Nacional de Paraguay y San Lorenzo, fue la primera vez que lo vi. Yo le dije que la roja que sacara en ese partido se la iba a dedicar a él. Y resulta que fue la primera vez que una final de Copa Libertadores salió sin tarjetas, ni amarillas ni rojas…

Hay gente que dice que cuando usted dirige, no se le puede hablar. Como a Castrilli.

Yo a veces veo videos de Castrilli en YouTube y me digo que es inalcanzable. Era impávido ante una protesta. Esa actitud el día que echó a Maradona en un Boca-Vélez, con el estadio cayéndose, y él era el Señor Hielo. Yo soy un poquito más de sangre caliente. Cuando tengo que ir al frente, voy sin problema. Son temas de personalidad. Los jugadores me conocen a mí. Llevo 15 años ganándome el premio al mejor árbitro de este país, votado por ellos mismos en Acolfutpro. Eso para mí es un premio muy significativo.

Wilmar Roldán mira la pantalla en el partido entre Ecuador y Brasil, en enero de 2022: 'No soy antiVAR', dijo. Foto: Rodrigo Buendía. Efe

¿Qué tan duro fue llegar?

La gente que no conoce la historia de uno no sabe lo que ha pasado para conseguir los objetivos. Solamente tenía 22 años en ese entonces y yo me había venido de Remedios con una mochila llena de ilusiones, no tenía más nada. Desafortunadamente sufrí por la pobreza, por las necesidades económicas, pero como cualquier soñador busqué una salida. Me vine a Medellín y pasé mil necesidades. Pero el objetivo siempre fue ser árbitro profesional. Debuté en la C en 2000, en la B en 2002.

Su primer partido fue un Millonarios vs. Once Caldas en 2003. ¿Qué recuerda de ese día?

Estaba en la pieza donde yo vivía y me dijeron que tenía que llamar al secretario de la Comisión Arbitral, Luis Carlos Rozo. Saqué una hojita y un lapicero, empecé a anotar: pita Millonarios-Once Caldas, 3:30, estadio El Campín. Uno va copiando y no cae en la cuenta. Luego me doy cuenta y le pregunto: “Profe, ¿esto es un partido de reservas?”. Y me responde: “No, mijo, es su debut profesional, usted debuta el domingo”. Hasta ahí llegué (llora contándolo).

Facebook Twitter Linkedin

Wílmar Roldán, en sus primeros años en el arbitraje. Foto: Javier Agudelo. Archivo EL TIEMPO

¿Cómo le fue en ese partido?

En ese momento me mandaron con el que era el mejor asistente del mundo en ese momento, Jorge Arango, el ´Seco’, que estuvo en el Mundial de Francia 98. El otro fue Abraham González. Fue todo un tema, porque yo nunca había montado en un avión grande. Arango me recogió en San Diego, él fue explicándome todo por el camino. Me subí al avión, me fui mirando por la ventana. Iba muy emocionado, todavía me emociono hoy. Los que estaban en la Comisión Arbitral en ese momento, el doctor Chalela, el doctor Ferrer, el general Peña, fueron al camerino. “Ahí tiene el partido, queremos ver ese fuego que usted tiene, eso que nos mostró en la B”, me dijeron. Yo venía de ser elegido el mejor árbitro de la B en 2002. El túnel de los árbitros quedaba detrás del arco norte de El Campín. Salí muy nervioso, me temblaba todo, no podía respirar bien. Lo único que hice en el túnel fue rezar un Padre Nuestro. Cuando entro, veo El Campín lleno y dos equipos espectaculares, porque ese Once Caldas fue el que al año siguiente ganó la Copa Libertadores. Salió un partidazo, quedó 0-0, faltaron los goles.

Aparte de los 400 partidos de Liga, ningún otro árbitro tiene más partidos de Copa Libertadores que usted.



Esa es la otra frutilla, 108 partidos. Y también las Copas América: he estado en cinco ediciones. Pero la Libertadores es otro tema: soy hincha de la Copa Libertadores desde niño, veía esos enfrentamientos contra Flamengo, Sao Paulo, veía los partidos de Nacional, Millonarios, América, Cali… Eran noches hermosas. Soñaba con dirigir un partido de Copa Libertadores y ya llevo 108.

Hay un partido que es su lanzamiento al arbitraje internacional: un clásico caleño en 2008.

Los clásicos regionales los espera uno con ansiedad, pero el caleño es muy candente, de los tres clásicos es el más bravo, es el más fuerte, el más aguerrido. El partido iba normal y veo que en la zona técnica Diego Umaña, el DT del América, le pega al del Cali, Daniel Carreño. Y hasta ahí llegamos. Los hinchas empezaron a tumbar las mallas. América íba perdiendo. Yo les decía a los jugadores que nos fuéramos, que nos iban a matar a todos. Y los del América me decían que no. Fue un partido de muchos quilates y mucha presión. Ahí dijeron que se la podían jugar por mí. Al año siguiente pito cuartos de final de la Libertadores.

¿Cómo toma que no hubiera un árbitro central colombiano en Catar, después de haber ido a Brasil y a Rusia?

Fue una total injusticia. A mi hija, Mariana, que tiene 10 años, le enseño que la vida no es justa, tiene momentos difíciles. Yo sabía que tenía las condiciones para ir y todo el mundo sabía eso. Hasta los que me dejaron por fuera sabían de la calidad de árbitro, con toda la experiencia, con todo el bagaje. Hay muchas cosas de fondo que no quiero tocar. Como decía el gran John Jairo Toro: la verdad pelea sola.

En los últimos años, los dos jueces más importantes de Colombia han sido Óscar Julián Ruiz y usted. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian?

¿Parecernos? En nada. La verdad, ese señor hizo una carrera, pitó partidos importantes. Yo tengo un complemento: uno tiene que ser y parecer ser, lo que hace adentro de la cancha lo tiene que refrendar afuera. Ese complemento de ser un gran árbitro y ser una gran persona es lo que a mí me hace diferente.

¿Cuál es el partido del que se arrepiente de haber tomado una decisión?

El error que más me ha dolido en toda la vida fue el de la final entre América y Boyacá Chicó, en 2008 (Nota: acabó el partido en un ataque del Chicó que terminó en gol). Casi salgo del arbitraje por un error inconsciente. Son desatenciones. El jugador dijo que no escuchó el pito. Mucha gente por qué yo cojo el balón cuando se acaba el partido en una final: porque si yo hubiera hecho ese día no habría pasado eso. Es un simbolismo: de todas formas el balón viene para acá y atesoro ese momento.

Facebook Twitter Linkedin

Wílmar Roldán sale protegido por la policía tras el primer partido de la final entre América y Chicó, en 2008. Foto: Fernando Ariza. Archivo EL TIEMPO

Hay gente que dice que usted no le hace caso al VAR.

(Risas) El VAR es una herramienta buena, que lo saca a uno de apuros cuando el error es obvio, claro y manifiesto. Pero cuando yo, por ejemplo, cuando pito un penalti, veo el contacto, me llaman a decirme que el contacto no es suficiente y luego veo el mismo contacto en la pantalla, me quedo con mi decisión. A mí me tienen que mostrar la prueba de que yo me estoy equivocando. El protocolo lo permite: la decisión final la va a tener el árbitro. Estamos viendo que cada llamado del VAR, el árbitro se va con lo que le dicen y ese concepto es erróneo. . Yo he tenido que vivir con ese remoquete, que soy antiVAR. No es así, cuando de pronto estoy en una mala posición y el VAR me salva, yo me vengo para mi casa feliz.

¿Cuál es el jugador más difícil que le haya tocado dirigir?



Me ha tocado luchar con unas figuras… El Top 3 son Gerardo Bedoya, el Curo Cortés y Teófilo Gutiérrez. El Curo era muy bravo, le medía uno el aceite y yo me tenía que parar duro. Cada partido que yo le dirigía a él sabía que era guerra. Y me tocó con Bermúdez, el Chicho Serna, Aristizábal, Jersson González, el Teacher Berrío, el Guigo Mafla… En esa época al comienzo había mucho capo, mucho cacique. Eso me sirvió mucho para crecer.

¿Algún jugador o algún técnico llegó al final del partido a felicitarlo?



No, muchos. En Colombia, perdiendo o ganando, muchos han ido a saludarme al camerino. Pensé que el hecho de no haber ido al Mundial me iba a jugar en contra, pero al contrario, muchos me respaldaron, me decían que siguiera para adelante, que yo era el mejor. Y afuera, tengo una anécdota. Yo dirigí la semifinal Palmeiras vs. Boca de la Libertadores del 2018, en el estadio de Palmeiras. Se acabó el partido y me tocaron a la puerta del camerino: era Luiz Felipe Scolari. "Vengo a felicitarlo. Perdimos, quedamos afuera de la final, pero usted hizo un arbitraje perfecto, muchas gracias por su profesionalismo". Yo quedé como en shock. Después dije, por qué no me tomé una foto con él, por qué no le regalé mi camisa… Y también me pasó con Tite: me tocó un partido muy bravo en Quito, un Ecuador vs. Brasil, que yo eché dos veces a Allison y el VAR me hizo rectificar. Tite me buscó: "Independiente de todo, para mí usted es el mejor árbitro del continente". Que gente como esa le reconozca el trabajo es gratificante.

Facebook Twitter Linkedin

Wilmar Roldán habla con Gerardo Bedoya, el que, según él, fue el jugador más difícil que tuvo que dirigir. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Cómo ve el futuro del arbitraje?

Eso hay que analizarlo con calma porque sacar buenos árbitros no es fácil. Tampoco es que uno saque el mapa de Colombia y uno encuentre el árbitro para los próximos 15, 20 años. Hay que ir con tranquilidad, hay un cambio generacional: son tan jóvenes que el árbitro más veterano soy yo y tengo 43 años. Hay que darles paciencia, los chicos van a dar. Pero también el VAR está coartando ese gran árbitro. Nosotros entrábamos a una cancha sin esas ayudas y teníamos que demostrar carácter. Ahora, un árbitro no pita un penalti y lo llama el VAR, no saca una roja y lo llama el VAR. Esa calidad, ese plus, ese instinto de un árbitro superior se está perdiendo. Creo que estamos hablando con el último de los mohicanos.

¿A quién ve para llegar lejos en el arbitraje?



A mí me gustan tres árbitros: John Ospina, del Quindío, un muchacho joven, serio; Carlos Ortega, de Cartagena, trabajador, le mete ganas, y Jhon Hinestroza, del Chocó, que sé que puede dar mucho más de lo que la gente espera. Creo que en esos tres nombres está el peso del arbitraje nacional en el futuro inmediato. Abajo vendrán otros chicos, pero me quedo con estos tres, que van por buen camino.

Su hermano, Miguel, también está en el arbitraje, pero como asistente.



A mí me da mucha felicidad cuando me lo ponen en el grupo, pero también me da mucho nerviosismo. Miguel, para mí, no es un hermano, es un hijo. Hemos compartido en Colombia y también en partidos internacionales, le he enseñado la entrega, la disciplina, que sea serio, que marque diferencia con su trabajo.

¿Hasta dónde quiere llegar?



Esa pregunta es compleja. A mí me dan un partido y se me prende el fuego. Cuando no me los dan, digo que es la hora de irme. Yo les he dicho a los directores del arbitraje: si me dan los partidos, yo sigo, y si no, pues me voy. Tengo el apoyo de mi familia, de mi esposa, Lorena; de mi hija, Mariana; de mi suegra, Flor; de mi mamá, mis hermanos, de mucha gente que cree en mí. Cada partido lo pito como si fuera el último.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

