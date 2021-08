Wílmar Roldán, en la mira por actitudes agresivas en pleno partido

El árbitro Wilmar Roldán tuvo a su cargo el partido que Deportivo Cali perdió 1-2 con Atlético Bucaramanga, pero salió fuertemente criticado por analistas arbitrales colombianos, entre ellos José Borda, de Caracol Radio, quien dijo por qué debe ser sancionado por parte de la Comisión Arbitral.

El juez antioqueño empujó al zaguero del Cali Hernán Menosse y posteriormente le lanzó un manotazo al atacante Harold Preciado, del mismo equipo.



En charla con Futbolred, José Borda consideró que ese tipo de "actitudes agresivas" contra los jugadores deben recibir sanción.



Recordó lo sucedido con Juan Carlos Osorio en 2019, cuando fue castigado por dos meses tras un manotazo al árbitro John Hinestroza, en el choque de ida de los octavos de final de la Copa Colombia. En ese entonces, el técnico dirigía a Nacional.



"Esas actitudes agresivas no las puede tener un árbitro de ninguna categoría, donde se empujan a los jugadores, donde se pegan manotazos. Eso no lo puede hacer por el hecho que esté revestido de poder. Que él sea la autoridad no le da derecho a que agreda, le pegue o empuje a los jugadores. Hay que respetar, si el árbitro exige respeto a jugadores y técnicos, también tiene que respetar”, manifestó.

Y agregó: "(Wilmar) Roldán está entrando en una situación en la que no le gusta que los jugadores le protesten, por la experiencia que tiene, que es amplia y basta. No le gusta que le digan nada y el jugador siempre va a responder. El árbitro debe ser paciente, aguantar y saber comportarse. Con (Hernán) Menosse pasó que fue a llamarle la atención pero de manera agresiva. Le puso el dedo en el pecho y lo empujó. El jugador como tiene respeto no dijo nada pero eso no quiere decir que esté bien. Por una actitud similar sancionaron al técnico Osorio dos meses".



Así como Wilmer Barahona, también exárbitro colombiano, Borda pidió un castigo para el colegiado por su actitud en el partido que se disputó en Palmaseca. "Merece un castigo por parte de la Comisión Arbitral, porque ese es un mal ejemplo que les está dando a todos los demás árbitros y a los jugadores. Así no se puede dirigir, él tiene las tarjetas para tomar los correctivos(...) Los jugadores le creen a Roldán y a veces cuando ellos protestan, lo hacen porque es normal que pidan una falta, un penalti. Lo que no es normal es que el árbitro conteste de esa manera. El jugador acepta lo que dice el árbitro porque es la autoridad y si se pone a alegar, lo expulsan. Para evitarse inconvenientes el jugador la para ahí, se ríe, porque sabe que el árbitro está bravo”.



Por otro lado, recordó la fuerte sanción para Tony Chapron, quien le metió zancadilla a un jugador y recibió una sanción de tres meses. "Por una actitud similar a esa, hace unos años en Francia sancionaron a un árbitro internacional. El jugador, sin querer, empujó al árbitro; desde el piso estiró el pie y le pegó al jugador. Después de la sanción tuvo que salir a pedir disculpas. Eso no está bien visto”.



Finalmente, el exárbitro profesional que dirigió partidos por 15 años, manifestó que una situación como la de Wilmar Roldán con Menosse y Preciado no había sucedido antes. "Nunca había pasado eso, porque esas son actitudes que un árbitro normal no puede hacer. Él sabe que se le puede venir el mundo encima. Qué tal que el manotazo sea al revés, que sea un jugador o el técnico que envíe un manotazo. Los expulsa. Aquí no es porque sea Roldán, sea el mejor árbitro de Colombia, es por la actitud que toma. Eso debe pararse y no puede pasar desapercibido. Si es el árbitro el que lo hace está bien, pero si es el jugador o el técnico está mal. Hay que tener respeto ante todo”.



Redacción Futbolred