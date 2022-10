El partido entre América y Pasto estuvo lleno de goles, con la victoria escarlata 4-0, pero además tuvo una acción polémica que es centro de críticas.

Se trata de la actitud del juez central Wïlmar Roldán, que tuvo una discutida expulsión del jugador del Pasto, Facundo Boné.

¿Soberbia de Roldán?



La polémica se genera porque no queda claro el motivo por el cual se dio la expulsión. En el video de la trasmisión de TV no se percibe que haya alguna ofensa de parte del jugador, pero el árbitro no duda en sacarle la tarjeta roja.



Todo inició tras una falta pitada por Roldan que generó la molestia de Boné que protestó por lo que recibió la primera amarilla. Sin embargo, no se percibe que el futbolista increpe al juez, cuando este la saca la segunda.



Esa roja desató una ola de críticas en las redes sociales, donde califican al árbitro de ejercer abuso de autoridad en el partido.

Boné optó por dejar un mensaje en sus redes sociales. "Así es muy difícil competir, desde que debuté en 2014 nunca fui expulsado de un partido, hoy me toca por primera vez de una manera injusta, le pido disculpas a mis compañeros y a la gente. Espero que esto no se repita y podamos competir de una manera justa y legal".

El video de la expulsión ya se viraliza en las redes sociales.

La verdad es que no entiendo la roja a Facundo Boné (Pasto) ante América.



