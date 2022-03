El fútbol, bajo los lentes de hoy, con el despliegue en medios y las cámaras que siguen hasta los entrenamientos y llenan de ojos los camerinos por medio de las redes sociales, resultó injusto con Willington José Ortiz Palacio. Nació en la época equivocada, el 26 de marzo de 1952. Hoy en día no alcanzarían los euros para comprarlo.

Pero a Willington nunca le preocupó mucho el dinero. “Lo más importante es querer el fútbol y hacer las cosas bien sin necesidad de que haya un dinero de por medio. La plata llegaba después, pero primero, siempre quería jugar, y hacerlo bien”, dijo alguna vez.



Y así como nació en la época equivocada, también sufrió, al comienzo, por un ojo que no supo verlo. Corto de estatura (1,69 metros) y de piernas cortas, a primera vista no parecía mostrar mayor peligro. Y menos en sus primeros años, en los que, además, era flaquito. Así llegó de su natal Tumaco al América de Cali, a finales de los 60. El técnico de entonces, Ángel Perucca, lo descartó: ni las piernas ni el físico le daban para jugar al fútbol, decía.

Pero algo tenía Willington, que ya había deslumbrado en la Selección juvenil de Nariño y que luego jugó en el Atlético Girardot, cuando esa ciudad era importante para el fútbol aficionado. Pero la puerta cerrada del América, y también en Cali y Pereira, lo hizo volver a Tumaco, a jugar otra vez descalzo, con pelota de trapo, y al mismo tiempo trabajaba en un aserradero.



El ojo que le faltó a Perucca sí lo tuvo Jaime Arroyave, tradicional veedor de Millonarios. Se fue hasta Tumaco y se lo llevó a Bogotá, junto con otro delantero que también brillaría, pero en la orilla del frente, la de Santa Fe: Eladio Vásquez.



La gran ciudad fue un gran impacto para Willington. Llegó con su ropa en una caja de cartón y se asustó al ver las escaleras eléctricas del viejo aeropuerto Eldorado, que, cuando llegó a Millos, en 1972, estaban nuevas…



Gabriel Ochoa Uribe, el técnico del equipo en esa época y un hombre que sería fundamental en su carrera, lo hizo debutar en un partido amistoso contra el Internacional de Porto Alegre. Y marcó gol.



Con el tiempo, Willington sería fundamental para Millonarios, que con una delantera de tres jóvenes colombianos (Ortiz, Alejandro Brand y Jaime Morón, el famoso BOM), se coronó campeón ese año. Y Willington le sacó jugo a sus virtudes: tenía gambeta, habilidad, centraba bien y también hacía goles. Y sacó goleadores a una gran cantidad de atacantes en Millos: Apolinar Paniagua, Eduardo Andrés Maglioni, Miguel Ángel Converti, Juan José Irigoyen… Le alcanzó, además, para ganar una estrella más con Millonarios, en 1978.

Millonarios 1972 / Arriba: Hernández, ‘Pelé’ González, ‘Chonto’ Gaviria, Segrera, Villano y Mosquera. Abajo: Willington, Julio Gómez, Sossa, Brand y Morón. Foto: CEET

Pero Millos, un día, cayó en crisis. Y para salir de ella tuvo que salir de sus figuras. Willington fue vendido al Deportivo Cali en 1980, en la transferencia más cara de la época: 13 millones de pesos. A él no le consultaron nada… Pero allá fue a dar. Y fue vestido de verde donde tuvo una de las noches más brillantes de su carrera, en Buenos Aires, frente a un River Plate que tenía ocho jugadores que eran campeones mundiales vigentes.



A uno de ellos, el portero Ubaldo Matildo Fillol, lo hizo ver mal, lo gambeteó y le marcó un gol que aún está en la memoria de los hinchas del Cali. Y ya le había hecho uno igual en el Pascual Guerrero.

Gol de Willington Ortiz a River Plate en 1981 Gol de Willington Ortiz a River Plate en 1981 Gol de Willington Ortiz a River Plate en 1981.

América lo había rechazado a finales de los 60. Lo tuvo que comprar en 1983. Ya tenía casi 31 años cuando llegó al rojo. Al comienzo, el médico Ochoa, que ya dirigía al América, no lo quería. Lo responsabilizaba de ser uno de los culpables de su salida de Millonarios en 1977. Para esa época, Millos montó su sede deportiva en el norte de Bogotá y compró un moderno bus. Ochoa quería concentrar allí y viajar en bus a los partidos y no en avión. Los jugadores, entre ellos Willington, le dieron la espalda.



Las heridas sanaron. Ochoa, además, le exigió bajar de peso. Con mucha más madurez y mucho más lomo, demostró, una vez más, que la raya no era su único hábitat. A pesar de ser bajito, se las arregló para jugar de ‘9’, y hacerlo bien. Y también lo hizo como volante de creación. Y si lo hubieran puesto a jugar de central, de lateral o de arquero, seguramente habría brillado. Tuvieron todo para ganar la Copa Libertadores, pero perdieron tres finales seguidas, con Argentinos Juniors en 1985, River Plate en 1986 y Peñarol en 1987.



Le faltó jugar un Mundial. Hizo todo para llevar a Colombia a Alemania 1974, incluyendo el gol del triunfo en el primer partido oficial que la Selección le ganó a Uruguay en Montevideo. Pero el equipo se quedó afuera por diferencia de goles. Jugó tres eliminatorias más, pero nunca estuvo tan cerca como en ese momento. En 1985 jugó su último partido con la Selección y le entregó el testigo de ídolo a Carlos Valderrama. Se retiró en febrero de 1989. Lástima que no hubiera jugado un añito más, para que lo llevaran a Italia 90. Se lo merecía.

Willington Ortiz Willington Ortiz Goles y jugadas de Willington Ortiz

Willington no se reprocha nada. “Lo más importante es que en el tiempo que estuve traté de dar todo lo que tenía para que todos hinchas que fueran a ver a Willington Ortiz, jugando para determinado equipo, dijeran que es un jugador que trabaja para que la gente se divierta”. Y sí que nos divertimos.



Willington Ortiz

Nacimiento: 26 de marzo de 1952.

Equipos: Millonarios (1972-79), Cali (1980-82) y América (1983-88).

Partidos jugados en la Liga: 587

Goles: 184



