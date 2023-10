William Amaral no se esconde: contundente mensaje para los hinchas de Atlético Nacional

Atlético Nacional no esperó a que terminara la Liga colombiana para tomar la decisión de despedir al técnico William Amaral. El club antioqueño decidió finiquitar su vínculo con el estratega brasileño, luego de la derrota contra Unión Magdalena en Santa Marta.



Amaral, que nunca logró ganarse el cariño de la hinchada de Atlético Nacional, asumió como estratega del club tras ser ayudante de su compatriota Pablo Autuori; pero la dicha le duró poco, ya que fue cesado 95 días después de tomar las riendas del equipo.

📑COMUNICADO OFICIAL ATLÉTICO NACIONAL pic.twitter.com/z0pydR8eVq — Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 9, 2023

La directiva de Atlético Nacional tomó decisiones importantes sobre la recta final de la Liga BetPlay y decidió no arriesgar la clasificación a los cuadrangulares semifinales. La caída con Unión Magadalena, por 2-1, fue la 'gota que derramó el vaso' de la paciencia de los aficionados y los directivos.



Una vez anunciada la salida de William Amaral, Nacional confirmó a Jhon Jairo Bodmer como su sustituto, por lo menos hasta final de la temporada 2023 y dependiendo del rendimiento, podría seguir dirigiendo para 2024 al club verdolaga.



"El nuevo estratega tiene experiencia con jugadores de talla internacional, así como futbolistas de proyección, lo cual se acomoda perfectamente a la idea deportiva institucional", indicó el equipo verdolaga en un comunicado oficial.

William Amaral Foto: Twitter: @nacionaloficial

Sentida despedida

En las últimas horas, el técnico William Amaral decidió romper su silencio tras ser destituido de Atlético Nacional y le envió un sentido menaje a los hinchas del conjunto antioqueño a través de sus redes sociales.



El técnico agradeció la oportunidad de dirigir a uno de los clubes más importantes del Fútbol Profesional Colombiano: “Quiero agradecer a todos y a cada uno de ustedes por cada momento que vivimos en este gran club. Tuvimos grandes triunfos y derrotas dolorosas, pero, sobre todo, muchos momentos fantásticos y mágicos. Muchísimas gracias por ser parte de mi camino. Hasta siempre Atlético Nacional”, mencionó William Amaral.



Además, hay que recordar que una de las causales para que decidieran no continuar con el proceso de Amaral, fue porque no tenía la licencia de técnico aprobada por Conmebol y eso lo tenía inhabilitado para dirigir en torneos internacionales, así que el club tomó la drástica decisión de no tenerlo en cuenta.



En su paso por el banquillo de Atlético Nacional, William Amaral dirigió 22 partidos: ganó 13 de ellos, empató tres y perdió los seis restantes; su promedio de puntos ganados por partido quedó en 1,91.

