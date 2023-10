'Le mentí a Colombia': Wilder Medina se confiesa sobre su proceso de rehabilitación 

Los mejores años desde el aspecto deportivo del exfutbolista colombiano Wilder Medina fueron en el Deportes Tolima. El entonces delantero era un peligro para los arqueros de los otros equipos del torneo nacional. Sin embargo, el futbolista nacido en Puerto Nare (Antioquia) hace 42 años, jugaba un partido aparte contra el consumo de marihuana, el alcohol y la rumba desenfrenada.



Medina, quien se retiró del fútbol profesional en el 2017, confesó recientemente que hace tres años "le mintió a Colombia" al afirmar en el reconocido programa de farándula La Red, de Caracol Televisión, que ya no consumía sustancias estupefacientes.



(Puede leer: ¿Quién es el empresario detrás del precio de las boletas del concierto de Karol G?)

“Le mentí a ‘La red’, a Colombia y a mí mismo. Cuando hicimos la entrevista yo estaba trasnochado, no andaba bien, todavía seguía en mis malos pasos de alcohol y drogas. Volví a ver la entrevista hace poco y me dije: ‘¿Por qué no confesar que estaba equivocado?’”, afirmó en una nueva entrevista al programa en mención.



Según contó el propio exjugador, que debutó en el fútbol profesional en el equipo Rionegro en 1998 y tuvo destacadas actuaciones en el Tolima, entre el 2008 y 2012, y en Santa Fe en 2013 y 2014, su vida dio un giro de 180 grados cuando conoció, hace cerca de dos años, a su actual pareja, Yajaira, quien le ha permitido tener un cambio para bien en su vida.

Facebook Twitter Linkedin

Wilder Medina vio frustrada su carrera deportivo por un doping por marihuana y el consumo de alcohol. Foto: Carlos Ortega/CEET

“Wilder, mirá todo lo que podés hacer ya, después del fútbol. Yo me doy cuenta cada vez que vos llegas a cualquier municipio, la gente es detrás de ti tomándote fotos, videos, preguntándote cosas de fútbol, te admiran. ¡Sacúdete como vos hacés y dale para adelante!”, recordó el futbolista que le dijo su compañera sentimental.



Medina enfatizó que, por fortuna, nunca ha sido consumidor de bazuco, que puede ser una droga más adictiva que el cannabis.



"Siempre lo mío fue la marihuana, el alcohol, las mujeres, el trasnocho, pero lo más importante acá es reconocer que uno se equivocó”, añadió Medina, quien tuvo experiencia internacional vistiendo la camiseta del club Barcelona de Ecuador.



(Le recomendamos: Jada Pinkett reveló su historia con las drogas, infidelidad y la cachetada de su esposo)

Siempre lo mío fue la marihuana, el alcohol, las mujeres, el trasnocho, pero lo más importante acá es reconocer que uno se equivocó. FACEBOOK

TWITTER

“Gracias a Dios que nunca probé el bazuco y sí me tildaban mucho por lo flaco que estaba... Estaba deteriorado. Yo daba papaya para esos comentarios”, reveló el exfutbolista, quien siempre se caracterizó por ser desgarbado y flaco, pero por ser poseedor de un gran talento.



Acerca de por qué mintió, Medina manifestó que fue una equivocación.



De los años de fama, el autor de 114 goles durante su carrera profesional confesó que ahora le piden fotos cuando lo ven, pero antes le pedían fotos para mostrar cómo estaba y lo mal que se veía. Tenían una “doble intención”, comentó.



Paralelamente, compartió una imagen en la que muestra su estado anterior y su situación actual.



"Hacer estas comparaciones me gusta, me reconforta y todavía yo mismo me asombro de ver la diferencia", apuntó.

Además de los clubes ya referidos, Medina jugó en el Deportivo Independiente Medellín, Atlético Huila, Envigado, Patriotas, Real Cartagena y Fortaleza.

Fernando Umaña Mejía

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

También puede leer: