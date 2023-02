Junior no ha ganado en la Liga BetPlay I-2023, y los aficionados están molestos con el técnico Arturo Reyes y su plantel y los jugadores son centro de atención de la polémica, sobre todo sin dan 'papaya'.

Al lateral Wálmer Pacheco le cayeron fuerte con las críticas, al no estar convocado el fin de semana para el partido de visita al Deportivo Pasto (perdió 1-0 el Junior), y aparecer en redes sociales en épocas del Carnaval de Barranquilla.



Una foto en la que se ve al lateral derecho tiburón con la cara llena de maicena, cayó muy mal, pues de inmediato inventaron que el futbolista se hizo el lesionado o pidió no estar en la convocatoria, para quedarse de rumba en Barranquilla.



Pacheco se pronuncia

Wálmer Pacheco reaccionó este miércoles y decidió hablar con la prensa sobre la famosa foto y las críticas.



El jugador solo quiso expresarse sobre ese tema sin dar espacio a preguntas: “Quiero aclarar un tema que es una foto mía ‘enmaicenado’. No viajé a Pasto por decisión técnica, no por más nada, no me quedé para carnavalear. Estoy aburrido de todo lo que me han escrito. Es increíble que por cualquier cosa, quieren formar candela”.



“Quiero aclarar esto, porque así no son las cosas. Simplemente estaba con mi hijo. ¿No puedo disfrutar con él? Salgo a hablar para decir lo que sucedió, porque si no jugué fue por una decisión técnica”, comentó Wálmer, quien mostró un video en su teléfono celular junto a su hijo.

