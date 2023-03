El argentino José Néstor Pékerman dejó de ser el director técnico de la Selección Venezuela debido, al parecer, a que los dirigentes de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) no cumplieron los compromisos a los que llegaron con el estratega cuando este llegó al cargo en noviembre de 2021.

El objetivo del veterano entrenador con la 'vinotinto' era clasificarla al Mundial del 2026, pero el proceso se truncó prematuramente.

Con la salida de Pékerman de Venezuela, para algunos es inevitable pensar en un eventual regreso del entrenador a la Selección Colombia, con la cual escribió un capítulo dorado en la historia del fútbol colombiano con la clasificación a los mundiales 2014 y 2018.

Según la revista Semana, en Argentina habían estado atentos a Pékerman y su eventual renuncia en Venezuela. “Creo que va a haber un cambio de un técnico en Sudamérica en breve”, dijo Sebastián Vignolo en ESPN.



Tras la eliminación de Colombia de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, la Federación Colombiana de Fútbol escogió a Néstor Lorenzo como nueva estratega de la 'tricolor' y remplazo del Reinaldo Rueda.



Lorenzo fue asistente de Pékerman durante su inolvidable campaña con Colombia. Con miras a clasificar al país al Mundial de 2026 Lorenzo ha dirigido varios partidos amistosos con un saldo positivo.



Semana recordó que Lorenzo siempre ha encomiado a Pékerman, su maestro: “Sin duda que José me ha enseñado mucho y he aprendido mucho de él”.



Además, Pékerman siempre ha expresado el cariño que siente por Colombia, país donde nació una de sus hijas cuando él jugó en el Deportivo Independiente Medellín. “Yo sé que todas las cosas a veces pueden tener un principio y un final, pero lo que nunca va a tener un final es el amor por Colombia”, dijo el DT.



¿Será que el destino vuelve a unir a Pékerman y Lorenzo en la Selección Colombia?

