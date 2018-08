Expectativa por el nuevo DT del América, este jueves habría elección

América de Cali aún no decide el nombre de su nuevo entrenador y tras la rueda de prensa con su presidente, Ricardo ‘Gato’ Pérez, en la mañana de este jueves, no quedó el panorama claro;a unque todo apunta a que en horas de la tarde se sabrá el elegido para tomar las riendas del equipo caleño.

Según Pérez, entre los candidatos hay entrenadores colombianos y extranjeros pero se analizará el tema con tiempo pues la apuesta es por un proceso. Alexis Mendoza, Diego Umaña, Gregorio Pérez, ‘Pecoso’ Castro y otros DTs han sonado para tomar el cargo, pero no hay nada confirmado.

Jerson González, quien se ha hecho cargo del equipo y prepara el duelo contra Millonarios, el próximo sábado, estuvo en la rueda de prensa y, junto con el presidente, hizo varios anuncios.



El primero, el lateral Pablo Armero cometió un acto de indisciplina y fue llamado a descargos, con lo cual sería una de las bajas más importantes del equipo rojo para el duelo del fin de semana.



Se conoció que el lateral americano estuvo el fin de semana en la celebración del Festival Petronio Álvarez y testigos comentaron que estuvo con sus allegados consumiendo licor. Se espera que el jugador aclare la situación aunque, en todo caso, tendría una sanción ejemplar.



También se conoció que el defensor Ánderson Zapata ya salió de la clínica pero no estará más con América este semestre, por lo cual se busca un nuevo zaguero central.



