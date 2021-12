Toda la mañana de este viernes los hinchas del Deportivo Cali manifestaron su inconformismo con la boletería para la gran final entre Deportivo Cali vs. Deportes Tolima, cuyo primer partido se jugará en Palmaseca este domingo.



El equipo puso a disposición de la afición azucarera 15.000 boletas para su distribución, las cuales se agotaron en menos de 40 minutos de haber salido a la venta.



“Nosotros como comercializadores pusimos a disposición nuestra red, pero no es posible atender tanta demanda”, afirmó en un video Tatiana Ocampo, jefe de Innovación y Desarrollo de GANE, ente distribuidor de las boletas en la ciudad.

¡Comunicado oficial ! 📍Gane informa a toda la opinión pública y clientes, que la boletería del club deportivo Cali para la final esta totalmente agotada, ya que el club deportivo Cali puso a disponibilidad 15.000 boletas que se agotaron en menos 38 minutos. pic.twitter.com/SVOFG6F3Qd — Gane Cali (@GaneCali) December 17, 2021

"Es importante aclarar que hay un aforo y una capacidad limitada en el estadio, razón por la cual pedimos su comprensión, toda vez que no fue posible atender las solicitudes de compra de miles de aficionados", dijo el Deportivo Cali en un comunicado publicado en sus redes sociales.



"No obstante se instruyó al operador Warena que cada persona podría comprar máximo dos boletas. la demanda no permitió poder venderle a todos quienes quisieron comprar por las limitaciones de aforo y capacidad", concluye el mismo.



Esto ha desatado riñas y protestas entre los aficionados que esperaban acompañar al equipo de Rafael Dudamel en las finales.

Las riñas

15.000 boletas del partido Cali- Tolima se agotaron en media hora , algunos desordenes se han registrado en puntos de ventas #VocesySonidos pic.twitter.com/v8EjoBjEKY — BLU Pacífico (@BLUPacifico) December 17, 2021

Por esto es que no hay boletas para el partido del Cali, todas las compraron los revendedores.

No les haga el juego y no les compre, asi pierden ellos. pic.twitter.com/6AiZXmIth8 — Canal A (@CanalAco) December 17, 2021

