Wilder Medina terminó en medio de riña con machetes en Ibagué: 'No valoran la vida'

Wilder Medina es uno de los exjugadores más recordados por los hinchas del Deportes Tolima e Independiente Santa Fe, los dos clubes del fútbol profesional colombiano donde mostró su mejor nivel, aunque lució la camiseta de otros siete equipos del país.



El antioqueño ahora se dedica a hacer labores sociales y motivar a los niños y los jóvenes.



En una reciente visita a Ibagué (Tolima), el futbolista retirado vivió un momento tenso ya que muy cerca al lugar donde se realizaba una actividad con niños y jóvenes se generó una riña entre varios hombres, que se atacaron con puñales y machetes.

Este hecho ocurrió en el barrio La Gaviota, donde también compartió con deportistas que jugaban en el polideportivo del sector.



En su cuenta de Instagram, Medina compartió un video en el que relató lo que sucedió y, además, rechazó esta clase de manifestaciones de violencia porque los más afectados son los jóvenes.



“Mostricos, me fui a un barrio popular de Ibagué y así me recibieron estos jóvenes queriéndose quitar la vida por drogas, por alcohol, sabrá Dios, por qué, no saben lo valioso que es la vida”, contó Medina en sus redes sociales.



El futbolista retirado contó que, por fortuna, la riña no dejó heridos, y después de unos largos segundos, los hombres involucrados dejaron de agredirse y se marcharon del lugar. Tras esto Medina pudo seguir compartiendo con los niños y los jóvenes.

Medina confesó que le mintió al país

Wilder Medina fue un peligro para los arqueros de los otros equipos del torneo nacional. Sin embargo, el futbolista nacido en Puerto Nare (Antioquia) hace 42 años, jugaba paralelamente un partido aparte contra el consumo de marihuana, el alcohol y la rumba desenfrenada.



Medina, quien se retiró del fútbol profesional en el 2017, confesó recientemente que hace tres años "le mintió a Colombia" al afirmar en el reconocido programa de farándula La Red, de Caracol Televisión, que ya no consumía sustancias estupefacientes.

Wilder Medina en dos etapas de su vida. Foto: Archivo particular

"Le mentí a ‘La red’, a Colombia y a mí mismo. Cuando hicimos la entrevista yo estaba trasnochado, no andaba bien, todavía seguía en mis malos pasos de alcohol y drogas. Volví a ver la entrevista hace poco y me dije: ‘¿Por qué no confesar que estaba equivocado?’”, afirmó en una nueva entrevista al programa en mención.



Según contó el propio exjugador, que debutó en el fútbol profesional en el equipo Rionegro en 1998 y tuvo destacadas actuaciones en el Tolima, entre el 2008 y 2012, y en Santa Fe en 2013 y 2014, su vida dio un giro de 180 grados cuando conoció, hace cerca de dos años, a su actual pareja, Yajaira, quien le ha permitido tener un cambio para bien en su vida.



Fernando Umaña Mejía

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

