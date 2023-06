Atlético Nacional recibió dos duros golpes en menos de una semana. El pasado sábado, el equipo verde de Medellín fue derrotado por Millonarios en la final de la Liga BetPlay, y este martes, cayó en la Copa Libertadores ante Patronato, un equipo de la Segunda División de Argentina.

A pesar del duro momento que se viven en el club, Paulo Autuori, su entrenador, pidió tranquilidad para afrontar el segundo semestre del año. Sin embargo, en redes sociales es tendencia el video de su reacción, tras que le preguntaran sobre pedirle disculpas a los hinchas de Nacional tras las dos últimas derrotas.



Paulo Autuori recibe críticas por su reacción

Paulo Autuori Foto: Luis Eduardo Noriega. Efe

“Creo que es un tema lógico, los demás han jugado el domingo (sábado). Es martes, incluso no hay tiempo reglamentario (descanso) y hubo la oportunidad de meter estos jugadores. Mover con Ángulo, que jugaran un poco y sumaran minutos”, dijo Autuori en el comienzo de su rueda de prensa, tras la derrota ante Patronato, sobre la ausencia de titulares en el juego de Libertadores.



“Es normal y lógico. Yo no iba a meter jugadores después de un partido con una carga emocional enorme (la final de Liga), entonces nosotros estábamos clasificados para entrar tranquilos y los jugadores tuvieron un buen inicio. Después con naturalidad por jugadores que no están jugando desde hace tiempo pierden un poco de ritmo y es natural”, añadió.



Luego, el momento más tenso en la rueda de prensa ocurrió cuando fue consultado acerca de si pediría perdón a la afición por los resultados recientes. Sobre todo, porque soltó una llamativa risa antes de dar respuesta.



“Por perder una final no tengo que pedir disculpas, para nada. Tengo respeto a todos y el respeto no se ve cuando se gana o se pierde. Es el día a día, esto es algo lindo de hablar en un momento como este. No tengo que pedir nada, yo tengo que trabajar el tema de los jugadores”, dijo Autuori, tras interpelar al reportero que le preguntó.

🎙️ “¿Pedir disculpas? ¿Por qué? ¿Uno tiene que pedir disculpas por perder una final?”: Paulo Autuori pic.twitter.com/JPNzfnAuhX — Julián Capera (@JulianCaperaB) June 28, 2023

A pesar del duro momento, Autuori también manifestó sentirse optimista por lo que viene.



"Me parece algo raro que en un semestre tener tres negativos y sacar dos adelante, llegar a una final cuando ha empezado un proceso, toda la gente habló que tenía jóvenes que no iba a pasar nada, que tenía Libertadores y tenía que clasificar y se olvidaron de esto. A nadie le gusta dejar de ganar un título, pero estar ahí fue importante para nosotros y para los jóvenes”, expresó.

