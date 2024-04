Video: revelan detalles del robo que sufrió exjugador de Millonarios y Santa Fe en Bogotá

Un nuevo caso de inseguridad se conoció en los últimos días en Bogotá. Esta vez, la víctima fue un exjugador que militó en clubes como Millonarios e Independiente Santa Fe en el Fútbol Profesional Colombiano.

Se trata de Diego Luis Córdoba, quien fue víctima de un violento robo en el sur de la capital. El exfutbolista colombiano se encontraba en una cafetería del barrio Ciudad Montes, cuando fue sorprendido por un criminal que lo amenazó con revolver en mano para atracarlo.

En un video que se difundió en redes sociales, se observa cómo el exjugador, de sudadera al momento de robo, es atacado por el criminal que lo somete y le pega en dos ocasiones con el revolver en la cabeza. Además, busca en sus bolsillos los objetos de valor ante la mirada de varias personas.

Tras varios segundos de miedo, el ladrón emprende la huida y Córdoba se levanta acusando un dolor en la cabeza.

Millonario robo

Según contó el ex Millonarios, Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe, Real Cartagena, Huila y Quindío le hurtaron varios objetos de valor que tenía en sus bolsillos, entre los que destacan algunas joyas, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares. La suma de los objetos ascendería a los 8 millones de pesos, reconoció Córdoba en Caracol.

En mi reacción me fui al suelo, ahí el atracador me pone la rodilla en el pecho, me apunta y me quita mis pertenencias

"Yo estaba ahí conversando con dos conocidos y de un momento a otro apareció un hombre, que sacó un arma de fuego. En mi reacción me fui al suelo, ahí el atracador me pone la rodilla en el pecho, me apunta y me quita mis pertenencias", señaló el exfutbolista al medio citado.

"El ladrón iba por unas joyas que llevaba puestas, una cadena, unos anillos. Eso le oí que me gritaba y lo peor del caso es que como no me salía uno de los anillos, me pegó dos 'cachazos' en la cabeza", dijo el hombre que se administra algunos establecimientos de rumba en el sur de Bogotá.

Y agregó: "Eso dolió, porque más allá de que se lleven las cosas, es que no atenten contra la integridad de uno. Gracias a Dios no pasó a mayores, como dicen por ahí, lo material se recupera".

La Policía confirmó que supo sobre este caso de robo, pero no pudo dar con el responsable del hecho.

DEPORTES