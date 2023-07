La relación entre el técnico Pedro Sarmiento y la hinchada de Once Caldas está rota y ya no se trata simplemente de una crisis de resultados.



Al parecer, sus recientes declaraciones tienen disgustada a la afición del 'Blanco-Blanco' y los reclamos lo persiguen. En redes sociales, de hecho, exigen su salida.

Lo preocupante es que la situación en el equipo de Manizales parece no tener una salida fácil. Y en medio de la complejidad, Sarmiento protagonizó un bochornoso incidente en Manizales. Esto, luego de que sus declaraciones tras el último partido causaran mecha en la hinchada.



En el video del momento: un duro 'encontronazo' con un hincha.



Pelea entre técnico e hincha del Once Caldas

Pedro Sarmiento, DT de Once Caldas. Foto: Archivo EL TIEMPO. Oficina de prensa de Once Caldas.

Según se ve en un video de cámaras de seguridad, Sarmiento tuvo un choque con un hincha, durante la tarde del pasado domingo, luego de que el DT asegurara en rueda de prensa que si le toca irse al descenso "se irá".



El fuerte 'encontronazo' ocurrió en el barrio La Estrella, en Manizales. Y en las últimas horas, tanto el hincha como el entrenador se pronunciaron por lo sucedido.



"Me encontraba haciendo unas diligencias laborales y al otro lado de la cuadra venía bajando el profesor Sarmiento con (Gustavo) Chaverra, el preparador físico. Le dije que tenía que respetar la hinchada, la ciudad y el equipo donde está, y que lo que había dicho no era correcto. Él me dijo: 'descontextualizaste todo porque así no fue'. Le dije que estaba irrespetando a un campeón de América y que no se le olvidara donde estaba parado", relató el hincha en charla con 'Las Voces del Fútbol'.



Después de un cruce de palabras, según el hincha, el técnico antioqueño se habría molestado ante los reclamos y cruzó la calle. "Me dijo: 'Yo tengo las que sabemos muy bien puestas y cuando quieras te lo demuestro'... Él cruza la calle y va con intensiones, no sé si de pegarme o de continuar con la discusión, y va muy alterado como responde en las entrevistas. Se dirige a alzarme la mano, yo me defiendo y me agarra las manos".



Continuó diciendo: "Me dice: 'huev..., no sabes con quién estás hablando y si me toca meterte la mano o demostrarte quién soy, lo voy a hacer', ahí interfiere el profesor Chaverra e intenta alejarlo, después llega el profesor Hernán Darío Herrera. Él le dice a Chaverra que se lo lleve porque está entrado en cólera. Es una gran mentira que se le agredió o se le correteó".



🎥 Este es el video de seguridad en dónde se ve la discusión entre el técnico Pedro Sarmiento y el hincha de Once Caldas.



Saquen sus conclusiones… pic.twitter.com/p11mUTuNW9 — Luis Henao Montoya (@LuisHenao_M) July 25, 2023

Pedro Sarmiento, por su parte, expresó en diálogo con 'RCN Radio': ‘En medio de una calentura sé que me expresé de no muy buena manera. Por eso le pido disculpas a la hinchada por la ligereza en palabras que no me salieron de corazón. Tengo un compromiso con el club y vine a esta ciudad a respaldar un trabajo y esperamos que le podamos dar la alegría que está esperando la hinchada”.

