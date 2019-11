Errores, aciertos y regalos: los goles del cerrado Tolima vs. Junior

Junior de Barranquilla empató este miércoles 2-2 con Deportes Tolima en condición de visitante en la última jornada de los cuadrangulares semifinales y se convirtió así en el primer finalista del Torneo Clausura de Colombia y buscará el tricampeonato de forma consecutiva.

Los dirigidos por el uruguayo Julio Comesaña, que ha ganado tres ligas, una superliga y una copa con Junior, completaron once puntos y quedaron líderes del grupo A, después de empatar en dos oportunidades el juego de este miércoles.



El marcador lo abrió el equipo 'pijao' en una jugada de tiro de esquina al minuto ocho, cuando el volante Jaminton Campaz centró desde el costado izquierdo el balón con dirección al punto penal, en donde el espigado defensa José Moya venció a dos defensas rivales.



Le puede interesar: vea aquí el gol de José Moya.



No obstante, el grito de alegría duró poco en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, pues el equipo 'tiburón' empató por la misma vía tan solo cinco minutos después con un remate de cabeza del central Germán Mera y que el portero William Cuesta no pudo evitar que pasara la línea de cal.



Le puede interesar: vea aquí el gol de Germán Mera.



El resto de la primera parte los dos equipos siguieron en busca del arco rival pero la falta de creación de oportunidades y los buenos momentos defensivos de los equipos opacaron a los delanteros.



La diferencia en el marcador volvió al minuto 35, cuando el juez Andrés José Rojas pitó un penalti dudoso a favor del Tolima y el lateral Danovis Banguero lo convirtió en gol.



Le puede interesar: vea aquí el gol de Danovis Banguero.



Junior por empatar el partido se fueron esfumando poco a poco después de que su lateral izquierdo, el juvenil Gabriel Fuentes, fuera expulsado por una presunta agresión al delantero rival Anderson Plata.



Pese a este bajón anímico, los bicampeones del fútbol colombiano siguieron atacando y en el minuto 71 Edwin Cetré empató el juego tras una jugada en la que el venezolano Luis 'Cariaco' González superó con gambetas a varios rivales y le hizo un pase para que rematara e inflara la red con complicidad de Cuesta.



Le puede interesa: vea aquí el gol de Edwin Cetré.

EFE