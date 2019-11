El tono en la rueda de prensa que le critican a Juan Carlos Osorio

El entrenador de Nacional, Juan Carlos Osorio, es centro de críticas luego de la rueda de prensa que dio este domingo después del empate 2-2 contra Junior. Sus fuertes respuestas a la prensa han hecho que lo señalen.

Planteamiento táctico. No, yo no… Yo simplemente guío, manifiesto, pero todo el crédito es para los jugadores que mantuvieron la idea de juego. Una idea de juego valiente, que no es común en el fútbol colombiano. Un equipo que se va 0-2 por debajo en el marcador y que muestra resiliencia para seguir mostrando esa idea de juego y con eso anotar dos goles para igualar el partido.



Baldomero Perlaza. Para nada, para nada, hay hombres grandes del fútbol colombiano como el caso de Hernán ‘Bolillo’ Gómez que piensan que es necesario en el equipo porque no podemos jugar a puro talento. Necesitamos jugadores para mejorar y para competir en la parte atlética, creo que tenemos al mejor atleta del fútbol colombiano. Está muy bien valorado y en nuestro equipo y al interior de nuestro equipo lo valoramos profundamente.

El técnico de @nacionaloficial Juan Carlos Osorio, brindó sus sensaciones después del empate del equipo verde a 2 goles frente al @JuniorClubSA, por la fecha 3 de la @LigaAguila. pic.twitter.com/RUlZpj4TH4 — Gente, Pasión y Fútbol (@gpyfutbol) November 18, 2019

Partido contra Junior en Barranquilla. será un juego extraordinario. Tendremos de regreso a Cristian Mafla, a Helibelton, a Daniel Muñoz para iniciar y seguramente que tendremos a Vladimir Hernández y la decisión nuestra de jugar fútbol directo o un fútbol ofensivo elaborado como lo fue contra Tolima. Creo que va a ser un partido extraordinario y va a ser digno representante del fútbol colombiano.



