Los futbolistas normalmente, debido a sus generosos salarios, están pendientes de llevar un automóvil de alta gama a las prácticas. Camionetas grandes, pues tienen familia e hijos que transportar; o carros de elegante diseño, son comunes en las sedes deportivas, en los entrenamientos diarios.



Puede leer: ¡Atentos! Millonarios vs Unión Magdalena es aplazado por nuevo concierto en El Campín

Sin embargo, en Millonarios sorprendió Fernando Uribe, pues se decidió por un carro clásico, que para muchos ya es una joya de colección, y que no es para lucir a diario.



Le contamos: Lucas González vuelve al ojo del huracán, es demandado por Águilas en la FCF: la razón



Así, el delantero embajador sorprendió a sus compañeros y revolucionó la práctica albiazul con el carro en el que llegó este martes a la sede deportiva del club bogotano.

Facebook Twitter Linkedin

Fernando Uribe y sus hijas Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO e Instagram

Uribe generó sonrisas y sorpresas entre sus compañeros. El atacante llegó un Volkswagen Escarabajo, sin duda un símbolo de la marca desde hace décadas.



Varios jugadores bromearon con el delantero, e incluso subieron este video a las redes sociales.



Además: Luis Díaz alcanza cifras millonarias: está entre los jugadores más caros del mundo

¿Y Gamero?

Desde hace varias semanas los hinchas de Millonarios están esperando que Alberto Gamero defina su continuidad como entrenador del equipo bogotano.



El DT ha dicho que su deseo es el de mantenerse en el banquillo embajador, pero han pasado los días y no ha firmado su contrato de renovación.



La demora en el anuncio de renovación ha dado paso a las especulaciones: se dijo que el técnico tenía una posibilidad de dirigir al Zaragoza de España, y también estaba siendo ofrecido a equipos en México; se rumoreó sobre las exigencias que pondría el DT para firmar, de las cuales muchas eran falsas.

Facebook Twitter Linkedin

Alberto Gamero habla de la derrota contra Santa Fe Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO y Dimayor



Lo cierto es que llegó el momento de estampar la firma: Alberto Gamero ya sabe cuándo se hará oficial la extensión de su contrato.



Gamero definirá su futuro y ahora Millonarios encaminará todos sus esfuerzos en armar un equipo competitivo para la temporada 2024; el embajador deberá buscar refuerzos en el próximo mercado de fichajes, pues afrontará la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

Contra el Unión

El partido válido por la fecha 15 entre Millos y el Unión Magdalena se moverá de fecha debido a la presentación del cantante canadiense The Weekend que se presentará en el estadio El Campín el 4 de octubre.



Ante esto, el albiazul no jugará este domingo como estaba programado y ahora el partido se disputará el miércoles 18 de octubre a las 8 de la noche.



Aunque esto signifique que la agenda de Millonarios se apretará en Liga, el equipo bogotano podrá pensar al 100% en la llave de cuartos de final de Copa Betplay que jugará ante Alianza Petrolera, serie que iniciará este jueves en Bogotá y la vuelta será el 5 de octubre en Barrancabermeja.

(Shakira y Piqué, insólito: echaron a cocinero porque no preparó un pollo)

Con información de Futbolred

Más noticias en EL TIEMPO