¿Junior está en crisis? Así fue el polémico cara a cara entre dos compañeros; video

El Junior de Barranquilla venció 1-0 a Once Caldas en el estadio Metropolitano de Barranquilla, fue un triunfo apretado y difícil que le permitió al equipo dirigido por el técnico Arturo Reyes acercarse al objetivo de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana.



Puede ser de su interés: Santa Fe denuncia agresión de escoltas de Gustavo Serpa; Millos dice que fue accidental

Carlos Bacca está en el ojo del huracán en Junior

Un solitario autogol de Andrés Correa, en el primer tiempo, le permitió al equipo tiburón quedarse con los tres puntos. Aunque dejó cierta preocupación en sus hinchas por la mala puntería de los delanteros, entre ellos Carlos Bacca.



El experimentado atacante, que fue titular en el equipo de Reyes, tuvo hasta tres oportunidades claras de gol para aumentar la ventaja para el Junior de Barranquilla, pero le faltó afinar su definición.



La más criticada fue en el segundo tiempo, cuando recibió un centro desde la derecha y solo, frente al arquero rival, no supo qué hacer, se enredó dentro del área y terminó perdiéndose un gol increíble.



Además: James Rodríguez, espectacular: en Sao Paulo y Brasil se vive una locura por su fútbol

🦈🔥 ⚫¡INCREÍBLE! ¡Junior no está logrando definir las opciones de gol y se perdió lo que era el segundo tanto de la noche! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/T8L3vOZS48 — Win Sports TV (@WinSportsTV) October 22, 2023

Fuerte discusión en el Junior

Pero no fue el único lado malo que mostró el Junior en la noche barranquillera, Wálmer Pachecho y José Enamorado protagonizaron una fuerte discusión en medio del terreno de juego que fue captada por las cámaras de la transmisión.



Los dos compañeros de equipo se encararon y se hicieron varias recriminaciones, sus compañeros tuvieron que intervenir para que el cruce no terminara en una pelea bochornosa.

Jajajaaj pero Enamorado no me lo trate así a Walmer pic.twitter.com/ru6zksmzMd — George Michael (@GMDLHM) October 22, 2023

Arturo Reyes defiende a Bacca

En rueda de prensa después del partido, el técnico Arturo Reyes defendió a Carlos Bacca, mostró todo su respaldo a un goleador que no pasa por su mejor momento con el gol y aclaró que no hay ningún conflicto a pesar de la reacción del jugador tras salir sustituido.



Le contamos: Escándalos por apuestas tienen en alerta al fútbol mundial



“Yo no me di cuenta de nada. La verdad, en el acelere que tenía dentro del campo, no vi su reacción. Pero es normal, porque es un jugador que quiere marcar goles, que es el goleador del equipo en estos momentos. Tuvo muchas oportunidades y seguramente nos va a seguir dando muchas alegrías y muchos goles", dijo el entrenador tras la victoria contra Once Caldas.



Y agregó: "Bacca es un jugador respetuoso. Conmigo siempre ha tenido mucho respeto. Acuérdense que yo lo conozco desde hace mucho tiempo. He estado con él siempre. Carlos, desde que yo estoy acá en la institución, ha jugado siempre, y él ha correspondido con goles. Simplemente esta noche no le entró. Eso es todo”.

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO