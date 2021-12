Deportes Tolima buscará el miércoles con su gente, en un estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, que se prevé esté repleto, el bicampeonato de la liga colombiana ante el Deportivo Cali, que bajo el liderazgo del técnico venezolano Rafael Dudamel busca romper una sequía de seis años y medio sin títulos.



Los anfitriones llegan motivados al partido de vuelta tras haber sacado un valioso empate 1-1 en la ida con un tanto de su amuleto, el paraguayo Gustavo Ramírez, que con sus goles en los últimos tres juegos ilusiona a los aficionados del 'Vinotinto y oro'.

Apoyo en la concentración

Acción del partido de ida entre Cali y Tolima. Foto: Ernesto Guzmán Jr. Efe

En la noche previa al partido, los hinchas del equipo se hicieron sentir en el hotel donde se concentra el equipo de Hernán Torres.



Un 'banderazo' multitudinario se hizo sentir este martes al ritmo de los canticos de la Revolución Vinotinto, la barra del Deportes Tolima.



"Yo te sigo a donde vas y no me importa lo que digan. Aunque no salgas campeón,

esta pasión nunca termina", cantaban los hinchas aglomerados.



Esto, sin duda, más allá de ser una muestra de amor al equipo, preocupa por la emergencia sanitaria que aún se vive por el covid-19 y por la reciente llegada al país de su variante ómicron.

El banderazo

¡Tremendo banderazo en apoyo al @cdtolima por parte de sus seguidores! El hotel de concentración del equipo 'pijao' es una fiesta. ⚽ 🐷 🔥 pic.twitter.com/5SMaib3UsY — Theo González Castaño (@Theo_Gonzalez) December 22, 2021

