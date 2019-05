Con este gol, Millonarios venció a Unión Magdalena en cuadrangulares

La racha de Fabián González Lasso continúo en el estadio Nemesio Camacho Campín. En esta ocasión, se despachó con el gol de la victoria en el juego entre Millonarios y Unión Magdalena, que se disputó este miércoles por la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales del Grupo A. Así fue la anotación del delantero.

El único gol de la victoria de los embajadores se dio luego de una gran jugada individual de Juan David Pérez, que hizo una diagonal desde el costado izquierdo del campo y adentro del área rival recortó hacia su pierna hábil (la derecha) y cruzó un fuerte remate. El arquero César Giraldo no puedo controlar el balón y fue en ese momento que el olfato de un atacante llevó a estar a González Lasso en el lugar y momento adecuado para empujar el balón a la red.



Con esta victoria, los dirigidos por Jorge Luis Pinto no le pierden pisada a Deportivo Pasto, que le ganó 1-0 al América en Ipiales y es líder del Grupo A con seis puntos y una diferencial de tres goles a favor. Una anotación más de las que tiene el equipo capitalino.



A pesar de contar con la ausencia de David Mackálister Silva y Andrés Felipe Román, Millonarios impuso condiciones en los primeros 45 minutos y cuando el ciclón bananero intentó volcar sus líneas al empate, el ingresó de Óscar Barreto y el alza en el nivel de César Carrillo permitió terminar de consolidar un triunfo por la mínima diferencia.



En la siguiente fecha se enfrentarán Pasto y Millonarios el próximo sábado a las 2:00 p.m. en un duelo que definirá cuál de los dos equipos pasará a ser líder solitario de la Grupo A. El otro partido será entre América y Unión Magdalena en Santa Marta a las 3:30 p.m. Las dos escuadras no tiene puntos después de dos jornadas disputadas y de haber un perdedor en el partido, estaría a un paso de estar eliminado.