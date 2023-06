La violencia alrededor del fútbol no da tregua. En Cali, Medellín y Bogotá, tres de las principales ciudades del país, se han reportado durante las últimas semanas indignantes hechos de violencia con sujetos que aseguran sentirse hinchas.

En el marco de una peligrosa pugna entre barras bravas en la 'Sucursal del Valle', Luis Fernando Mena, presidente del Deportivo Cali, y Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, compartieron un video en redes sociales, pidiendo frenar la valencia.

'Démosle ejemplo a Colombia'

El estadio Pascual Guerrero, de Cali, donde se jugará el clásico. Foto: Archivo EL TIEMPO

“Amigos, queridos hinchas, les he mostrado el respeto que ustedes merecen. Hoy, quiero pedirles más respeto, más respeto por los demás. Anoche, mi mujer y yo tuvimos una idea, de llamar a Tulio Gómez, presidente del América, y que nos sentáramos a mandarles un mensaje de solidaridad y hermandad. No más violencia, paremos esto que nos está acabando, somos hermanos, somos caleños, hemos sido ejemplo nacional de alegría, de amistad...”, dice Mena en un video compartido por redes sociales.



“Este escudo (apunta al del Deportivo Cali), llevémoslo con orgullo, con dignidad y con respeto. Este escudo (señala el del América de Cali), llévenlo igual, de la misma forma. Pero acuérdense de algo importante, somos rivales de patio, pero somos hermanos, somos de la ciudad, representamos un departamento grande. El Deportivo Cali y el América son equipos que se la han guerreado en todas las formas”, prosigue.



“Nosotros estamos pasando una situación crítica, empezamos a salir de ella, los necesitamos, pero para eso debe haber fútbol en paz. Démosle ejemplo a Colombia que somos la ciudad y el departamento donde reina la alegría y la amistad. Muchas, muchas gracias. América, gracias por haberme dado la oportunidad y haber aceptado este llamado a la paz”, apunta Mena.



“Muchas gracias doctor Mena por invitarme a esta reunión, para demostrarle a los hinchas del Cali y del América que en la cancha somos rivales, pero que afuera somos hermanos. El fútbol tiene que ser un motivo de alegría, de unirnos, no de guerra. Invito a todos los hinchas del Cali y del América a disfrutar del fútbol en paz, sin violencia”, complementa Tulio Gómez.

