A pesar de haberse ido en ventaja muy temprano, Millonarios no logra respirar tranquilo en su visita al estadio Palogrande, de Manizales.

El equipo embajador se fue arriba gracias a un gol de Diego Herazo, en el minuto 27.



Sin embargo, sobre el 43, el arquero Álvaro Montero le pegó un rodillazo en las partes nobles a Jáider Riquett, defensor del Once Caldas.



El gesto derivó en un penalti a favor de los del blanco blanco, que Ayron del Valle transformó en gol. Montero fue expulsado.



(No deje de leer: 'Mi hijo con Síndrome de Down fue violado por un paratleta de alto rendimiento').

El rodillazo de Montero

Facebook Twitter Linkedin

Álvaro Montero, con la Selección. Foto: FCF

Riquett intentó, de todas las formas, retrasar el saque de Montero.



Ante la insistencia, el arquero de Millonarios perdió los estribos.



En el momento en que el delantero se le puso en frente, Montero le pegó el rodillazo.



Lo ocurrido ha sido muy criticado por los hinchas de Millonarios en redes sociales.

Antes Pereira, ahora Montero se hace sacar una roja estupida y merecida, penal y nos empatan un partido hasta ese momento controlado. Urge una reunión seria con el plantel con el psicólogo, 2 partidos ya no es normal. Triste eso y más por jugadores regulares. Fatal ahí. pic.twitter.com/7v4GRa3MUc — Víctor Malagón (@vamsor) September 11, 2022

Más noticias de Deportes

DEPORTES