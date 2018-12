Arrancar de visitante ha sido ventaja en la final de la Liga

En las finales de la Liga colombiana casi siempre es ventaja comenzar bien como visitante para cerrar en casa y conseguir la estrella. A eso le apunta este sábado Independiente Medellín, que visitará al Junior en el primer partido de la definición de la Liga 2018-II.

Desde 2002, cuando la Dimayor decidió que se jueguen dos torneos por año, se han disputado 33 finales. De ellas, en 17 ocasiones el equipo que comenzó como visitante logró un resultado favorable. Ocho de ellos ganaron y solamente uno se quedó sin celebrar frente a su público: fue Atlético Nacional, que, en la final del primer semestre de este año, venció 0-1 a Tolima en Ibagué y luego cayó 1-2 en el estadio Atanasio Girardot, para luego perder en el desempate desde el punto penalti.



En nueve finales de torneos cortos hubo empate en el partido de ida. Ocho de los equipos que sacaron el punto como visitantes fueron campeones. El único que perdió la final en su casa fue Santa Fe, en el torneo 2013-I: había empatado 0-0 con Nacional en el estadio Atanasio Girardot y en El Campín acabó perdiendo 0-2.



Dos de las finales que comenzaron con igualdad se fueron a cobros desde el punto penalti: en 2008-I, Boyacá Chicó igualó los dos partidos frente al América, ambos 1-1, y luego ganó en el desempate, en Tunja. Y en 2012-II, Millonarios y Medelín también empataron los dos encuentros (0-0 en el Atanasio Girardot y 1-1 en El Campín). Los azules se impusieron en la definición desde el punto blanco.



En cambio, ganar el primer partido como local no siempre ha sido garantía de título. En 16 ocasiones, el equipo que comenzó en su casa ganó el primer partido. Solo nueve fueron campeones: América (2002-I), Medellín (2002-II y 2004-I), Junior (2004-II y 2011-II), Cúcuta (2006-II), Once Caldas (2009-I), Cali (2015-I) y Millonarios (2017-II).

Antecedentes

Junior jugará su novena final de Liga en torneos cortos. De las ocho anteriores, ganó tres y perdió cinco.



En seis ocasiones, Junior jugó el primer partido en Barranquilla. En 2003-I empató sin goles con Once Caldas y luego perdió en Manizales. En 2004-II venció 3-0 a Nacional y en Medellín perdió 5-2: ganó en el desempate desde el punto penalti. En 2011-II salió campeón, también en desempate, frente al Once Caldas: 3-2 en Barranquilla y derrota 2-1 en Manizales.



Las últimas tres finales que comenzó en casa, Junior no pudo ser campeón: en 2014-I le ganó 1-0 a Nacional y luego perdió 2-1 y cayó por penaltis. En 2015-II, frente al mismo rival, se impuso 2-1 en el Roberto Meléndez y luego fue vencido 1-0 en el Atanasio: Nacional ganó desde el punto blanco. Y en el primer semestre de 2016 igualó 1-1 con Medellín, para luego perder 2-0.



Medellín también jugará su novena final. Su balance en los torneos cortos es de cuatro finales ganadas y cuatro perdidas.



El DIM solo comenzó como visitante en dos finales: la ya citada frente a Junior, en 2016, y el duelo contra al Atlético Huila en el segundo semestre de 2009: ganó 0-1 en Neiva y luego ratificó su título en casa, con un empate a dos goles.



Todos estos datos son solo antecedentes. Lo demostró Tolima, que hace seis meses se convirtió en el primer equipo en salir campeón tras perder el primer juego como local. Junior y Medellín arrancan de cero.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES

En Twitter: @josasc