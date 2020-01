¡Sorpresa! Así va la venta de los abonos para la Liga colombiana

Los equipos de la Liga colombiano se han venido reforzando de acuerdo a sus recursos para estar en la pelea por el título del torneo local. Junior y América, quienes estarán en la Copa Libertadores, son las escuadras que más se han movido en el mercado para hacerse con buenos refuerzos para pelear en todos los frentes.

En el caso del Junior, la inversión ha sido alta para poder tener jugadores de renombre. Al equipo barranquillero han llegado entre otros Miguel Ángel Borja, Sherman Cárdenas, Didier Moreno, Larry Vázquez. Sin embargo, su afición no le ha respondido de la misma manera al club y el movimiento de sus abonos ha sido bajo. A la fecha, apenas han vendido 6.500.



Mismo caso pasa con América de Cali. El actual campeón de Colombia repatrió al mundialista Adrián Ramos y ha fichado jugadores de buen nombre para revalidar su título y pelear en la Copa Libertadores, luego de 11 años. Y aunque la exigencia de la hinchada por buenos jugadores fue notoria en las redes sociales, esa manifestación no es ecuánime a la compra de abonos. El equipo caleño solo ha vendido 2.500.



Clubes como Nacional y Millonarios, dos de los más grandes de Colombia, sí han visto réditos a sus fichajes, aunque no hayan hecho grandes inversiones, como es el caso del equipo capitalino, que no trajo una gran estrella.



FUTBOLRED se puso a la tarea de preparar un informe en el que muestra cómo se ha movido el tema de la venta de abonos por estos días, de los principales clubes de la Liga colombiana.

Así va el movimiento de los abonos:

1. Nacional: 17.500 abonados. Los precios van desde 201.000 hasta 1.100.000 pesos. (Juega Suramericana).



2. Millonarios: 10.200 abonados, aproximadamente. Los precios van desde 276.000 hasta 1.112.000 pesos colombianos. (Juega Suramericana).



3. Medellín: 9.000 abonados, aproximadamente. Precios desde 88.000 hasta 473.000 para abonados antiguos. 96.000 hasta 516.000 para abonados nuevos. (Juega Libertadores, fase previa).



4. Once Caldas: 7120 abonados. Precios desde 90.000 hasta 328.000 pesos colombianos. (No juega torneos internacionales).



5. Junior: 6.500 abonados, aproximadamente. Los precios van desde 240.000 pesos hasta 800.000. (Juega Libertadores).



6. Santa Fe: 5.000 abonados, aproximadamente. Precios desde 197.000 hasta 704.000. (No juega torneos internacionales).



7. América: 2.500 abonos. Precios desde 258.000 hasta 640.000 pesos colombianos, incluidos los tres partidos de Libertadores. (Juega Libertadores).



8. Cali: menos de 100 abonos. Precios desde 89.000 hasta 238.000 pesos colombianos. (Juega Suramericana).



