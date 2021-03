Las líneas del fuera de lugar, el ojo del huracán del VAR

El VAR está en el ojo del huracán. Las críticas, desatadas en redes sociales, apuntan hacia los goles validados o invalidados, determinados por las líneas que marca el software en las jugadas de fuera de lugar. El domingo hubo una jugada trascendental en el gol con el que Nacional le ganó a Millonarios en Bogotá, 1-2, y que generó amplio debate.

La polémica contra el VAR pasa principalmente por las famosas líneas que se trazan en los fuera de lugar y que para muchos están mal elaboradas. Fuentes consultadas por EL TIEMPO aseguran que “con el software no hay pierde”, pero ha habido varias jugadas que han desatado la controversia. El domingo, fue el gol en el último minuto de Vladimir Hernández, jugador de Nacional que parecía adelantado al anotar.



(Lea también: ¿Las recuerda? Las camisetas de Colombia en los últimos 25 años)



El árbitro Carlos Betancur se apoyó en el VAR, y este le mostró, luego de trazar las líneas y el punto de fuga (lugar donde convergen las líneas paralelas), que estaba habilitado por milímetros, decisión que no tuvo unanimidad.



Se trata de una discusión mundial. En España, por ejemplo, han desacreditado el software. En Chile, que fue el modelo que copió Colombia, el exárbitro Enrique Osses dio una explicación técnica, en una nota publicada por la Asociación de Fútbol Profesional.



“La construcción de la línea final que se ve en televisión es el producto del trabajo de un software que evalúa dos ejes por cada jugador, un eje horizontal donde se coloca la línea de los pies, y uno vertical donde se pone la línea más adelantada del jugador en ese eje”, dijo Osses.



(Además: ¡Como heroínas! Así recibieron al América femenino en Cali)



“Los ejes vertical y horizontal están para analizar la línea en perspectiva, dado que dependiendo de dónde estemos ubicados en el terreno de juego o dónde esté posicionada la cámara de TV, va a ir cambiando la visual que tenemos de una posición determinada”, agregó.



Sin embargo, las críticas son permanentes. Lo que les cuestionan a las líneas es que no son certeras por factores como la posición, la calidad y el ángulo de las cámaras de TV, que son las mismas de la transmisión del canal oficial (normalmente son 8).



Les critican que son líneas que no coinciden con el corte de la grama o con las rayas del área, y le atribuyen imprecisión al ser determinadas por el criterio de un técnico, que, dicen, ubica mal los puntos.



Es así como los aficionados han estallado cada que consideran que su equipo es perjudicado. Recientemente, en la fecha 12, se dio el caso del gol de Miguel Borja, de Junior, a Nacional, invalidado por media cabeza. El año pasado le anularon otro frente al América en la semifinal, por una nariz. Pasó también en el gol de Millos contra Santa Fe, en septiembre de 2020 (vea la galería a continuación).

El polémico gol de Juan Carlos Pereira en el Santa Fe 1, Millonarios 1, el 27 de septiembre del año pasado. Foto: Tomada de la transmisión de Win Sports + Gol anulado a Borja en Junior-América en la semifinal del 2020. Foto: Tomada de la transmisión de Win Sports + Gol anulado a Miguel Borja en Nacional vs. Junior, de la fecha 12. Foto: Tomada de la transmisión de Win Sports + El gol validado a Vladimir Hernández en Millonarios 1, Nacional 2. Foto: Tomada de la transmisión de Win Sports +

(En otras noticias: Esto cuesta la nueva camiseta de la Selección Colombia)



Cada vez hay más desconfianza hacia las líneas de fuera de lugar, que en vez de despejar dudas, están generando amplia desconfianza hacia la tecnología aplicada en el VAR.



DEPORTES

Más noticias de Deportes

- Video: Dayro Moreno huye de bar en Bolivia tras agresión de hinchas



- James confirma cuándo será su regreso a las canchas



- Cabal y Farah ya tienen rivales para el Masters 1000 de Miami