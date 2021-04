Viaje al fondo del VAR: así funciona en Colombia

El árbitro asistente de video o VAR, una herramienta que fue aprobada por la International Board en 2016, genera amores y odios. Mientras algunos le dan palo porque los errores siguen apareciendo, otros les echan la culpa a los que la operan. Lo cierto es que, con aciertos y errores, el VAR, como en otros deportes, quiere quedarse en el fútbol.

En Colombia, el VAR llegó a finales de 2019 y ha tenido que abrirse campo para ganarse la credibilidad del hincha. ¿Cómo funciona el sistema en Colombia? EL TIEMPO tuvo acceso a él y acá está la explicación de su funcionamiento.



En el caso del fútbol colombiano, el VAR comenzó funcionando con ocho cámaras y hoy se cuenta con 13: la cámara principal, que sigue el partido; la 2, que está en la misma posición pero trabaja en plano cerrado. La 3 va en una plataforma giratoria y sigue la jugada a ras de piso. La 4 y la 5 van sobre las líneas del área grande, son las que se utilizan para marcar el fuera de juego.



Las 6 y 7 están detrás de los arcos, la 8 se ubica en la tribuna opuesta a la principal. Otras dos van en una grúa detrás de los arcos y dos más, en las redes de las porterías. La número 13 es la que se usa en los himnos y otros temas de producción.



El dueño de la producción de televisión es el que determina el número de cámaras. Cuando hay transmisiones paralelas o multidestino, como en partidos de eliminatoria, el número de cámaras aumenta y todas se ponen a disposición del VAR.

Las cámaras que se usan paara el VAR en Colombia son las mismas de las transmisiones de TV. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO A la izquierda, la unidad móvil de la TV. A la derecha, la cabina en la que funciona el VAR. La conexión se hace a través de cables y se conectan todas las señales disponibles. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO Todo lo que ocurre en el VAR se graba en tres servidores. Lo que se habla dentro de la cabina también se graba. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO A la cabina del VOR solo entran cuatro personas durante los juegos: el operador de replay (en la foto), los dos jueces del VAR y el quality manager. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO



“Lo de que el VAR tiene sus propias cámaras es un mito. Cuanta cámara esté en el partido, la señal tiene que ir al VAR”, explicó el ingeniero Juan Oviedo, de Mediapro, la firma que maneja el tema técnico del videoarbitraje en Colombia.



En algunos países de Europa, el VAR está en un punto fijo y desde allí trabajan los jueces. En Colombia, todavía no es posible trabajar de esa manera por cuestiones de conectividad y de redes de fibra óptica.



Hoy, la conexión se hace desde las unidades móviles de transmisión de televisión, con más de 2.500 metros de cable en cada partido, que debe instalarse desde seis horas antes de cada juego y recogerse unas dos horas después de terminado. Los estadios colombianos no tienen redes de fibra óptica.



La cabina del VAR que se utiliza en Colombia es de tipo itinerante, es decir, está montada en un camión. El nombre técnico es VOR. Se tienen seis y tuvieron que ser armadas en Europa e importadas desde allí. En esa móvil hay tres servidores, que graban la señal de todas las cámaras disponibles, con capacidad hasta de 24 señales. Todas las jugadas que analiza el VAR se extraen del servidor para ser entregadas a la Dimayor.



En las dos últimas semanas, el VAR dejó de funcionar en dos ocasiones: en el clásico entre Nacional y Medellín y en el juego entre Equidad y Deportivo Cali.



“Los servidores están grabando todo el tiempo. Si alguno falla, tenemos un backup. En Medellín, esa restauración se demoró unos ocho minutos. En ese tiempo, hay que configurar de nuevo las pantallas y volver a ubicar las líneas. El árbitro solo vuelve a operar el VAR cuando ve que todo está funcionando”, explicó Oviedo.



“Los árbitros llegan una hora antes y revisan todas las cámaras y todas las líneas. Cuando se cae el sistema, la transmisión está en marcha y eso no es tan inmediato. Solo cuando el árbitro crea que esté completamente listo se vuelve a utilizar el sistema”, añadió.

Las funciones

Solamente cuatro personas tienen acceso al VOR en cada juego: el árbitro VAR; el Avar, que es el asistente; el operador de replay (que es quien maneja toda la información que está en los servidores, a petición del VAR) y, desde hace algunas semanas, se incluyó un quality manager (QM), delegado por Dimayor, que se encarga de seguir el trabajo de los árbitros.



El Avar tiene las funciones de seguir la jugada mientras el VAR revisa alguna acción y además lleva el tiempo del partido, y el QM, además, es quien envía la señal de las jugadas en revisión a la transmisión de televisión, abriendo un interruptor, cuando el VAR lo autoriza.



Todas las cámaras del VAR están sincronizadas, por lo cual, cuando el juez decide revisar una jugada, oprime un botón rojo que marca el tiempo en el que ocurrió.



Cuando se accede al servidor, todas las imágenes se pueden devolver al punto que se marcó para tener todos los ángulos. Los jueces tienen a su disposición varias pantallas en las que pueden ver la señal de todas las cámaras disponibles. Una de ellas es táctil y tiene la señal de todas ellas: el árbitro VAR puede tocar y pasar la señal a otra pantalla en la que puede tener hasta cuatro señales simultáneamente.



Todo lo que pasa en el VOR queda grabado. La decisión de publicar esas conversaciones son decisión de los organizadores de los torneos. En el caso de los campeonatos organizados por la Conmebol, la entidad suele publicarlos en sus redes sociales al día siguiente del partido: abajo, el ejemplo de la final de la Recopa Suramericana, entre Palmeiras y Defensa y Justicia. En cambio, la Dimayor no lo ha autorizado, aunque sí se les han mostrado a algunos entrenadores para explicarles situaciones específicas.

final de la Recopa Suramericana Revisión del VAR en la final de la Recopa Suramericana Revisión del VAR en la final de la Recopa Suramericana. Foto: AFP

Cabe recordar que el VAR solamente interviene en cuatro jugadas específicas: penalti (para aclarar si hubo o no infracción), tarjeta roja (tanto para ratificar que se mostraron bien como para alertar al central de que faltó una medida disciplinaria), identificación de un jugador y un gol (determinar si la bola entró o no, o si hubo una acción previa que anule la jugada, como una falta o que la pelota haya salido). En este último caso, la jugada que más críticas ha generado es la forma para determinar el fuera de juego.

Todas las líneas

Cuando el VAR y el Avar quieren revisar una jugada de fuera de juego, marcan el punto con el botón rojo. Inmediatamente, el sistema genera unos puntos de tracking para marcar las líneas del campo de juego.



El procedimiento tiene varios pasos. El primero, determinar el punto de contacto para ver en qué momento sale el pase. Ahí, se traza una línea blanca, paralela a la raya final.



El siguiente paso es determinar la posición del defensor. Ahí, el trazo es doble: una línea azul clara, paralela a las rayas laterales, que muestra la posición ‘de piso’, es decir, la ubicación del pie sobre el césped, y luego, una azul oscura, que va paralela a la raya central y a la raya final, para marcar la posición del jugador con respecto al atacante.



Posteriormente, el VAR debe determinar la posición del atacante. El trazo, en este caso, es rosado para la ubicación en la cancha y rojo para marcar la parte del cuerpo con la que puede jugar el balón. La diferencia entre la raya roja y la azul es la que determina si existe o no el fuera de juego. Los jueces tienen la opción, además, de ampliar la imagen para tratar de ser más exactos en los trazos.

El primer paso para determinar el fuera de lugar: determinar el punto de contacto del pase. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO Las líneas azules determina la posición del defensa. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO Las líneas rojas determinan la posición del atacante. La diferencia entre la azul y la roja permite saber si hay fuera de juego o no. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO El botón rojo sirve para marcar la acción que se va a revisar. Con el verde se llama al juez central para avisarle que hay una acción discutida. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

El léxico que utilizan los jueces con el operador de replay, para dar claridad, es arriba o abajo, para determinar la posición de piso, e izquierda o derecha, para la posición del atacante con respecto al defensor.



El proceso, en caso de duda de alguno de los jueces, se puede repetir las veces que sea necesario. Cuando hay que avisarle al juez central, el del VAR oprime un botón verde.



“Lo que genera el sistema no es automático ni es inmediato. Eso siempre va a depender del criterio del VAR”, explicó Oviedo. “El procedimiento más largo que hay para el análisis es este, cuando hay que hacer el trazo, porque hay que hacerlo en detalle. La calidad de esa marcación es la que determina si la línea está bien trazada o no y si hay fuera de lugar o no”, agregó.



El tema de la posición de las cámaras en algunos estadios también complica el trabajo. En la cancha de Techo, por ejemplo, la cámara principal no se puede ubicar en el centro porque allí no hay gradería, por la ubicación de las tribunas del antiguo hipódromo, que además no son paralelas a la raya lateral, sino que están en diagonal.



En el estadio Alberto Grisales, de Rionegro, una de las cámaras de fuera de lugar la tienen que ubicar encima de un andamio porque en ese sector tampoco hay tribuna. Y en el estadio La Independencia, de Tunja, las cámaras se ubican en la tribuna oriental y eso, en partidos diurnos, genera algunos problemas porque, al tener la luz de frente, la cancha brilla más.



Si hay algo que genere polémica en el fútbol, es el arbitraje. Ahora, con la ayuda de la tecnología, trata de que el número de errores sea menor.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

