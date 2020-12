Uno por uno: Santa Fe, un equipo desconocido

Santa Fe fue un equipo desconocido, nervioso, tímido, errático. No tuvo una sola individualidad que lo salvara, y para colmo jugó su peor partido del año, justo cuando no podía fallar. Perdió feo y comprometió la posibilidad de ser campeón.

Leandro Castellanos: Quedó como gran sacrificado del partido, pero por las desatenciones de su defensa y sus volantes. (5)



Carlos Arboleda: tuvo una difícil misión, tratar de anular a Duván Vergara. Por eso nunca se le vio en ataque, por eso pasó inadvertido, por eso ni tiró centros. (5)



Fáiner Torijano: mal como toda la defensa. No se le vio cómodo, no dio seguridad. (4)



Jeison Palacios: desatento y desordenado. Estuvo más preocupado por perseguir y pegarle a Adrián Ramos. No se pudo acomodar en el partido. (4)



Dixon Rentería: no es lateral, no cumple como lateral. Le tocó jugar ahí y fue una ventaja permanente, un hueco. Pésimo en el tercer gol... Sin embargo, en ataque creó la mejor oportunidad, en un cabezazo al travesaño. (4)



Andrés Pérez: pasó muchos trabajos, lo doblaron, le ganaron en velocidad. Se fue exhausto. (4)



Daniel Giraldo: no tuvo un buen partido, quedó condicionado por una amarilla muy rápido, y en el primer gol de América perdió el rebote y el duelo con Yesus. Ah y se comió un gol. (4)



Kelvin Osorio: lejos del Osorio de siempre. No pesó ni atacando ni defendiendo. Se lo vio confundido y demasiado errático. (4)



Fabián Sambueza: sin la chispa de siempre, sin magia, sin brillo y sin precisión. Quedó en deuda. (4)

Jhon Velásquez: no apareció en el Pascual Guerrero. No estuvo. No fue. (4)



Jorge Ramos: anulado, no pesó, no creó, no anotó. (4)



Luis Manuel Seijas: entró por Osorio. No fue la solución, aunque lo intentó. (5)



Juan Pedroza: entró por Pérez. Intentó poner un poco de orden en una zona en la que el equipo sufrió mucho. (No califica)



Diego Valdés: entró por Ramos. Como los demás, no pesó, no pudo ser la solución. (No califica)



Mauricio Gómez: poco intervino, poca oportunidad tuvo para cambiar la historia. (No califica)



Patricio Cucchi: no pudo darle vida a santa Fe. Tuvo muy poco tiempo. (No califica)





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO