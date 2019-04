América no quiere otra derrota en la Liga: visita al Unión Magdalena

El Unión Magdalena este jueves santo, deberá revalidar su buen presente cuando reciba en el estadio Sierra Nevada al América de Cali a las 3:15 de la tarde. El momento de crisis parece asunto del pasado para el cuadro bananero, que acumula ya dos victorias en línea, una de local y otra de visitante, algo que no lograba en Primera A desde mayo de 2004; lo consiguió́ nuevamente después de 70 partidos.

Esos buenos resultados le permiten hoy al equipo de Santa Marta estar en la pelea por un lugar en los cuadrangulares finales del Torneo Apertura.



‘El Ciclón’ comenzó a soplar fuerte en La Liga y ya está en la novena posición con 20 puntos, mientras que los ‘Diablos Rojos’ que acumulan tres derrotas seguidas se ubican en el quinto lugar con 24 unidades.



Unión Magdalena y América no se enfrentan en Liga desde julio de 2005, cuando el equipo Escarlata ganó 3-1 y llegó a su tercer triunfo seguido ante el conjunto Bananero.



El partido tiene un significado especial para el capitán del cuadro azulgrana, David Ferreria quien se reencuentra con el equipo en el que vivió sus mejores momentos en el fútbol colombiano.



Ferreira quien enfrenta por primera vez al América, asegura que buscará hacer las cosas bien a favor del Unión, pero en caso de tener la oportunidad de anotar goles, por el respeto y cariño que siente hacia los Diablos Rojos, optará por no celebrar.



“Siempre viviré agradecido con el América por todo lo que me dio como futbolista profesional, pero mi presente hoy está con el Unión y vamos a esforzarnos por conseguir un resultados positivo que nos permita mantener la buena racha”, señaló.

Con la obligación de recomponer

Navegando en aguas tormentosas, América llega a Santa Marta buscando un buen puerto este jueves (3:30 p.m.) enfrentando al Unión Magdalena en la fecha 17 de la Liga Águila I-2019. El plantel tratará de apaciguar su mal momento en materia de resultados y en una semana de pasión por el despido del técnico Fernando ‘Pecoso’ Castro de forma intempestiva.



Los escarlatas suman 24 puntos en la quinta casilla, mientras su rival de turno tiene 20 y es noveno, por lo que está obligado a ganar para desalojar al One Caldas, octavo con 22.



El encargado en el banco nuevamente es Jerson González, quien hará varias modificaciones en la formación inicialista que venía utilizando Castro. Saldrían el lateral derecho Jonathan Pérez, los volantes Yesus Cabrera y Julián Guevara, así como el delantero Misael Riascos.



González, que conoce bien la categoría Sub 20, se la jugaría por el costado derecho por Daniel Quiñones en vez de Pérez, Luis Alejandro Paz por Julián Guevara, el juvenil volante Mayer Vidal iría por Yesus Cabrera y Johnnier Viveros estaría por Riascos.



En cuanto al guardameta Carlos Bejarano, ya suma cuatro semanas de inactividad y volvería en 15 días, lo que indica que se perderá los partidos ante Unión Magdalena, Millonarios y Nacional.

Alineaciones probables

Unión Magdalena: César Giraldo, Cristhian Subero, Edisson Restrepo, Fernando Battiste, Yulián Gómez, Jojhan Valencia, Abel Aguilar, Juan Carlos Pereira o Fabián Cantillo, David Ferreira, Luis Carlos Arias y Ricardo Márquez.



América: Arled Cadavid; Daniel Quiñones, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Héctor Quiñones; Carlos José Sierra, Luis Alejandro Paz, Luis Sánchez (Mayer Vidal), Cristian Álvarez, Fernando Aristeguieta y Johnnier Viveros.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO

Santa Marta



Marco Garces

Corresponsal Futbolred

Cali