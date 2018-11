Unión va por la final, y el Cúcuta aplazó su opción de ascenso

Unión Magdalena le gana este lunes al Quindío (3:15 p. m.) y jugará la final de la Primera B del fútbol colombiano, mientras que el Cúcuta Deportivo, tras caer este domingo 1-0 con Cortuluá, aplazó la opción de volver a la serie A.

Al Magdalena le basta con obtener los tres puntos en su estadio, el Sierra Nevada, para soñar con el regreso a la serie profesional, luego de 13 años en la B, una opción que no puede desperdiciar.



Y para eso, el elenco samario, dirigido por Harold Rivera, entrará a la cancha en busca del triunfo, y en ese propósito contará con la racha goleadora del joven Ricardo Márquez, de 21 años y quien es el máximo anotar del conjunto, con 20 tantos.



Unión ha sido el mejor local del torneo, pues cuenta con 15 triunfos y dos empates, superando al Cúcuta, que tiene una cuenta de 13 triunfos y cuatro igualdades.

“Estamos mentalizados para ganar. Vamos partido a partido y nos toca contra el Quindío, un duro rival, pero estamos enfocados para obtener los tres puntos”, dijo Rivera.



Si hay empate en Santa Marta, Quindío quedaría eliminado y el Unión esperaría el resultado del juego Pereira vs. Valledupar, que jugarán a la misma hora. Si gana el Quindío, pues debería obtener el triunfo en la última fecha contra Valledupar para ir a la final. Cortuluá, con su triunfo, debe ganarle al Real Cartagena, que está eliminado, y esperar que Cúcuta no derrote a Llaneros.



El conjunto cucuteño deberá vencer a Llaneros para ir a la final; si empata, esperaría a que Cortuluá no gane en Cartagena y si pierde, avanzaría si el Real es el ganador.



