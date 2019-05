Unión y Pasto, los ‘chicos’ que revolucionaron la Liga

Hárold Rivera y Alexis García han tenido un trabajo silencioso y fructífero. El primero ascendió al Unión Magdalena y lo clasificó de manera agónica a los cuadrangulares semifinales de la Liga; el segundo, agarró a un Pasto reformado, lo ensambló y también lo clasificó. Son, en teoría, los DT de los equipos ‘chicos’ que clasificaron, pero son peligrosos. Ya lo han demostrado.

Unión y Pasto, que coincidieron en el grupo A y abren el cuadrangular este sábado (3:45 p. m., por RCN), son equipos sin grandes nóminas, pero han sido un dolor de cabeza para más de uno. Son fuertes en casa y no aflojan afuera. Quien crea que el grupo A es fácil, puede llevarse una sorpresa. El Unión de Rivera logró 30 puntos en la fase todos contra todos; el Pasto de Alexis hizo 31 y tuvo momentos de mucha constancia en la Liga.



Rivera llegó al Unión Magdalena en el 2017, lleva un proceso que incluye el ascenso y ahora tiene metas más ambiciosas, quieren ir a la final. Alexis llegó al Pasto en enero de este año y le tocó asumir en un equipo completamente nuevo. Lo que parecía un problema, terminó siendo una ventaja, porque su Pasto se ha vuelto un equipo a su antojo, aplicado y con buen manejo de pelota, como le gusta al DT.



Quiso el sorteo que ambos coincidieran en el mismo grupo, junto a Millonarios y América. Quieren empezar con pie derecho y ratificar que a base de juego colectivo y humildad pueden llegar más lejos.

Hárold Rivea, DT de Unión. Foto: Jaime Moreno / El Tiempo



“Yo valoro inmensamente lo que el grupo de jugadores hizo, no fue fácil, nos tocó pasar varias pruebas, diferentes obstáculos, pero confiamos en Dios, fuimos fuertes y estuvimos unidos y creo que al final hicimos lo que queríamos. No vamos a clasificar simplemente para estar en esta instancia, vamos a lucharla como lo hemos venido haciendo, como cuando hicimos lo del ascenso y vamos a pelear hasta el final”, dijo Rivera tras la clasificación del Unión Magdalena.



El favorito del grupo es Millonarios, y eso no es un secreto para nadie, menos para los técnicos, que tienen el reto de mantener el nivel de sus equipos y aprovechar que en este momento todos arrancan de ceros. Es decir, todos tienen las mismas posibilidades.

Alexis García, técnico del Deportivo Pasto. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

“Campeón puede ser cualquiera, porque si bien Millonarios ha mostrado un nivel superior por encima de los demás, este torneo ya empieza de cero, no hay ventajas por ser primero, el punto adicional ya no existe y allá en la cancha las camisetas ya no pesan, la hacen pesar los jugadores con su nivel mental y sus miedos”, afirmó Alexis García.



Rivera tiene 48 años; Alexis, 58. Se llevan 10. Ambos jugaron fútbol, el primero fue lateral izquierdo de equipos como Tolima, Huila, Junior y Millonarios; el otro jugó en Once Caldas y Atlético Nacional. Como entrenadores, Rivera ha tenido proceso en la Selección Colombia, en la sub-15 y sub-17, dirigió a Patriotas y Bucaramanga antes de llegar al Unión. Alexis ha tenido más recorrido: Once Caldas, Pereira, Bucaramanga, Nacional, Centauros, Equidad, Junior, Fortaleza, Santa Fe y ahora Pasto. Dos entrenadores silenciosos quieren dar un grito de autoridad en la Liga.



