Santa Fe logró meterse en los cuartos de final de la Copa Colombia y ahora se concentra de nuevo en la Liga, en la que hoy está por fuera de los ocho primeros, aunque con un partido pendiente.

Este sábado, el León se rEencontrará con un viejo conocido, el ahora técnico del Unión Magdalena, Harold Rivera, en Santa Marta (6:10 p. m., con TV de Win Sports +).

Rivera tuvo dos etapas al frente de Santa Fe. En la primera, entre 2019 y 2021, lo alejó del descenso y lo llevó a la final en 2020, pero luego se fue por los malos resultados, en especial, la dolorosa derrota contra River Plate en la Copa Libertadores 2021, en la que los argentinos jugaron sin arquero.

El segundo paso de Rivera por Santa Fe no fue bueno. Apenas duró 18 partidos de Liga. Dejó el cargo, incluso, con opciones de avanzar a octavos de final de la Copa Sudamericana.



La etapa reciente de Rivera no dejó buenos recuerdos en la hinchada. De hecho, su sucesor, Hubert Bodhert (quien asumió luego de un interinato de Gerardo Bedoya), le lanzó indirectas tras sacar al Cali en la Copa, aunque requirió de un desempate desde el punto penalti.

Hubert Bodhert miró el retrovisor para defenderse

Ante las críticas sobre el juego de Santa Fe, que no le ha gustado a la tribuna más allá de los resultados, Bodhert puso el retrovisor, en la rueda de prensa posterior al juego.



“Yo salí de Alianza Petrolera y el técnico que llegó encontró un equipo con estructura, con una idea clara de juego. Acá no: yo llegué y no encontré un equipo con una idea clara, estoy en ese trabajo, y en los procesos hay irregularidades, días amargos, otros buenos, pero debemos sostener el ritmo”, declaró Bodhert.

Rivera tiene sus propios problemas ahora. Unión Magdalena está en zona de descenso y parece imposible la salvación, más cuando en lo que va de la Liga no ha ganado y viene de tres 0-0 consecutivos. Está obligado a sumar muchos puntos para salvar la categoría.



