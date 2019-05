Unión y Pasto, las dos sorpresas de la Liga, ahora frente a frente

Unión Magdalena que dio la gran sorpresa al clasificarse en la última fecha a los cuadrangulares, buscará a partir de este sábado cuando enfrente al Pasto, hacer más grande su hazaña en la Liga compitiendo con seriedad por el primer lugar de su grupo

.El partido se disputará a las 3:45 de la tarde en el estadio Sierra Nevada, allí ‘El Ciclón’ bananero tendrá la posibilidad de continuar con su racha positiva y comenzar pisando fuerte en esta nueva fase.



Conseguir un cupo a la final del Torneo Apertura, no es una idea descabellada para el técnico Harold Rivera, quien asegura que el equipo samario llega a esta instancia en un buen momento y sin la principal presión que es la tabla del descenso.



“Estamos tranquilos que es lo más importante en esta etapa; la única obligación que tenemos es la de trabajar duro y hacer las cosas de la mejor manera posible”, señaló el estratega.



Rivera se siente por primera vez cómodo con lo que muestre el equipo y eso le permite asegurar que en los cuadrangulares, Unión Magdalena no solo participará, sino que va a competir por un cupo a la final.



“Se vale soñar, el presente del equipo nos ilusiona y si seguimos así, seguro vamos a conseguir buenos resultados”, afirmó.



Unión comparte grupo semifinalista con Millonarios, América y Pasto. Aunque no es considerado como favorito, el equipo de Santa Marta, ya ha demostrado que puede sorprender y que cuando se lo propone puede complicar a cualquier rival.



El conjunto bananero, para este encuentro solo tendrá la baja de Lucas Sotero, del resto podrá contar con toda su plantilla de jugadores, para preparar un buen partido frente a los pastusos.



Las estadísticas favorecen al Unión Magdalena que se mantiene invicto como local ante Deportivo Pasto en los torneos cortos de Liga Águila con siete victorias y un empate y una racha activa de seis partidos con valla invicta (5V).



El equipo de Santa Marta acumula tres victorias seguidas en el Apertura 2019; su mayor racha en Primera División desde octubre de 2003. Los pastusos entre



tanto llevan tres partidos sin ganar como visitante; esto luego de ganar los tres anteriores.

Pasto, a sorprender en la costa

Con la satisfacción de haber logrado el primer objetivo, el Deportivo Pasto llega a los cuadrangulares ocupando el sexto puesto y con la incertidumbre vivida en los tres años anteriores, cuando no clasificó, y estar en zona de peligro para regresar a la Primera “B”, milagro que consiguió Alexis García, el estratega ganador y generador de la sonrisa de los nariñenses, que, hasta el más escéptico, ahora es el más emocionado y comenta los partidos, como si fuera el principal protagonista.



Al igual que en otros escenarios, los aficionados se dedican a escribir las estrofas de los estribillos para animar a su equipo del alma y este es el deseo de los aficionados: “Hoy lo dejo todo, me voy a ver al Pasto, porque los jugadores me van a demostrar, que salen a ganar, quieren salir campeón, que lo llevan adentro, como lo llevo yo…”



Alexis García, al término de la ronda de todos contra todos, se mostró satisfecho con los resultados, considerando que el balance es muy bueno, pero en su sueño le quedaron faltando tres puntos, lo que obliga a corregir los errores en la nueva etapa.



Recordó con emoción su paso por La Equidad, con el cual estuvo a punto de conseguir la primera estrella, con un equipo joven, fallando en los momentos decisivos, lo que le ha obligado a seguir estudiando con miras a logar su máximo objetivo: ser campeón.



Con respecto a sus rivales hizo el análisis de cada uno, indicando que Millonarios es buen rival, un equipo grande, y muy difícil para vencer; América es áspero en defensa, es más individual, con jugadores desequilibrantes; Magdalena es un equipo en alza, llega estresado al tener la última fecha para clasificar, juega al límite y es fuerte.



“La idea era hacer soñar a un pueblo” y así ha sido en la primera parte del campeonato, esperando que el equipo siga con la misma actitud, para afrontar los próximos partidos, con la ilusión de iniciar con pie derecho en Santa Marta y recibir de local a América y Millonarios en las siguientes fechas.



Javier Arango, el preparador físico, ha dado cuenta que los jugadores son sometidos a etapas de recuperación, por lo cual se tiene un gran balance en lo que va de la Liga, para disfrutar el momento que está viviendo, luego de un inicio difícil, costoso, encontrando un equipo al ciento por ciento de su producción, para enfrentar lo más importante. El trabajo es integral, con una planificación para mantener un buen nivel.



Frente a la situación de Ederson Moreno, el médico Omar Benavides indicó que se le practicó una resonancia magnética en la rodilla izquierda, cuyos resultados arrojan un resultado de presentar un trauma tanto en el platillo tibial como en el cóndilo femoral, esperando una recuperación para estar en los partidos venideros.

Alineaciones probables

Unión Magdalena: César Giraldo, Cristhian Subero, Edisson Restrepo, Fernando Battiste, Brayan Correa, Abel Aguilar, Jojhan Valencia, Jhon Labastidas, Juan Pereira, Luis Carlos Arias y Ricardo Márque



Deportivo Pasto: Neto Volpi, Fabián Viáfara, José Ortiz, Geisson Perea, Mairon Quiñonez, Hernán Rojas, Camilo Ayala, Daniel Giraldo, Andrey Estupiñán, Ray Vanegas y Jown Cardona.





Roger Urieles

Para EL Tiempo

Twitter:rogeruv



Ramiro Rosero Arteaga

Para EL TIEMPO

Pasto