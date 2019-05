Unión y América se juegan su última posibilidad en Santa Marta

Unión Magdalena este sábado a las 3:30 pm se enfrenta al América en el estadio Sierra Nevada. Un partido con sabor a revancha para los bananeros que ya prácticamente eliminados, juegan por el honor y la convicción de terminar de la mejor manera los cuadrangulares.

El equipo de Santa Marta ha sufrido dos derrotas en las semifinales de la Liga, por lo que comparte el último lugar del grupo A con el conjunto caleño que tampoco ha logrado sumar.



Ambos todavía con posibilidades, deben ganar los partidos siguientes y depender que se le den otros resultados.



Pero adicionalmente, Unión espera quitarse el sin sabor que le dejó la goleada que le propinó en Santa Marta el América en la fase de todos contra todos.



"Contra Millonarios iniciamos mal y nos costó un gol en contra, luego mejoramos e intentamos sobreponernos del resultado adverso; lamentablemente faltó el centavo para el peso y sufrimos nuestra segunda caída. Ahora solo nos queda seguir dando la pelea hasta que la matemática nos mantenga con vida", señaló el técnico bananero, Harold Rivera.



Respecto al último equipo, que perdió en Bogotá, el estratega cambiará su esquema de tres defensa por una línea de cuatro en el fondo como había sido habitual.

De la zaga, saldrá Julio Murillo, mientras que en el medio campo regresan Abel Aguilar por Fabián Cantillo y vuelve el atacante Luis Carlos Arias que acompañará en la delantera a Ricardo Márquez.

América juega ante Unión aferrado a la opción matemática

Está claro que mientras existan las posibilidades matemáticas no se puede descartar a nadie. Y a eso se aferra el América de Cali, pese a que su fútbol lo tenga como colero del cuadrangular A con 0 puntos en dos partidos y uno de los inminentes eliminados de forma prematura si no gana este domingo en el Estadio Sierra Nevada, de Santa Marta, frente a otro necesitado como Unión Magdalena.



En ese duelo de urgidos podría salir adelante el que cometa menos equivocaciones y no se vea tan ansioso, por lo que los escarlatas podrían salir a medir la intención del local y aprovechar los espacios que deje atrás en el desespero por resolver el compromiso.



El mal momento colectivo que atraviesa el equipo rojo y el poco aporte de sus individualidades no produce la esperanza de otros campeonatos en los que, de igual forma, empezó en déficit, pero luego terminó clasificado a la final. La afición está desilusionada y no da un peso por el futuro del conjunto que dirige Jerson González.



No es usual que un conjunto que otrora era protagonista de primer orden hoy esté desdibujado, viendo como Millonarios y Pasto aparecen con la principal opción de ser el finalista de la llave con dos victorias, y justamente hayan sido sus verdugos en las dos jornadas realizadas.



Para revivir, es menester que América vuelva a tener figuración con los argumentos y hombres que fueron importantes en otras fechas: Abrir las bandas, llegar con sus extremos y levantar la pelota al área para el cabezazo de Fernando Aristeguieta. Esa es la realidad y a lo que ha querido dar continuidad Jerson desde el momento en que asumió la dirección técnica.



El defensor central Juan Pablo Segovia, que se ha equivocado en los dos partidos pasados, hizo un mea culpa y afirmó que “hemos entendido que no hemos estado a la altura y trataremos de mejorar, contra Unión va a ser un partido muy difícil y vamos a intentar sacarlo adelante”.



Con referencia a las convocatorias de las últimas fechas, la única novedad en la delegación que se desplazó a Santa Marta es la salida del volante creativo Daniel Buitrago y el ingreso de John Quiñones Saya. Es en esa zona donde existen dudas, ya que Quiñones y Luis Sánchez podrían estar por Johnnier Viveros y Misael Riascos, aunque Viveros conoce bien a sus rivales porque estuvo con ellos en la campaña de 2018, que significó el ascenso a primera división.

Alineaciones probables

Unión: Cesar Giraldo; Crhistian Subero; Edisson Restrepo, Fernando Battiste, Yulián Gómez, Jhojan Valencia; Abel Aguilar; Juan Pereira; David Ferreira; Luis Carlos Arias y Ricardo Márquez.



América: Carlos Bejarano; Daniel Quiñones, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Cristian Flórez; Carlos José Sierra, Luis Alejandro Paz, Johnnier Viveros (Luis Sánchez), Yesus Cabrera, Misael Riascos (John Quiñonez Saya) y Fernando Aristeguieta.

D.T.: Jerson González.



Por Roger Urieles

Para El Tiempo



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces