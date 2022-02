La Comisión Disciplinaria del campeonato sancionó, ahora sí, al Unión Magdalena y le dio por perdido, por “retirada o renuncia”, el partido contra Atlético Bucaramanga, que se jugaba el pasado 16 de febrero y se suspendió a los 77 minutos por invasión de hinchas.

Ya el viernes la Comisión había castigado al club samario, pero tuvo que echar para atrás la decisión debido a que no había tenido en cuenta los descargos del Unión, que llegaron a la bandeja de correo no deseado.

Las fuertes sanciones al Unión Magdalena



Tras escuchar los argumentos del equipo, la sanción terminó siendo aún más fuerte: aparte de la derrota y de la multa de 20 millones de pesos por esa causa, la Dimayor, a través de la Comisión, cerró por seis partidos la tribuna sur del estadio Sierra Nevada, más una multa adicional de 11 millones de pesos, por la entrada de los hinchas a la cancha y la pelea.



Además, el Unión deberá pagar otros cinco millones de pesos de multa porque, debido a los desmanes, no se pudo realizar la conferencia de prensa obligatoria con el director técnico y un jugador.



Ronaldo Lora, jugador del Unión, también sancionado



La pelea se originó en el momento en que el jugador Ronaldo Lora, del Unión, fue reemplazado. Cuando pasó frente a la tribuna sur del estadio, comenzó a provocar y a hacer gestos obscenos a los hinchas que lo insultaban, lo cual originó la gresca.



Esta información fue confirmada por el coronel Jesús Manuel de los Reyes, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, quien reportó que fueron los jugadores del Unión quienes comenzaron la pelea. Por esta razón, Lora fue suspendido por seis partidos y multado con siete millones de pesos.



Unión Magdalena aún tiene derecho a los recursos de reposición y apelación.



