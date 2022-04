La violencia se tomó el fútbol colombiano, esta vez fue en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, durante el partido entre Unión Magdalena y Junior, del sábado en la noche, cuando hubo una gresca entre hinchadas de ambos equipos que dejó heridos, destrozos y una persona muerta.

Al minuto 73 del clásico costeño que iba 1-1, el árbitro central, Éder Vergara, se vio obligado a detener el compromiso porque aficionados de ambos equipos se enfrentaron violentamente en las gradas. Algunos llevaron la reyerta al campo de juego. Hubo agresiones con puños, cuchillos, botellas. Además, 200 sillas fueron arrancadas de las gradas.



La Policía Metropolitana de la ciudad de Santa Marta reportó que hubo dos personas heridas y que una de ellas, un hincha del ciclón bananero, falleció. El hombre fue identificado como Brandon Gustavo Somosa Gutiérrez, quien era integrante de la barra del Unión Magdalena la Garra Samaria Norte.



Según reportes de medios locales, Somosa fue llevado de emergencia para ser atendido en la Clínica de Los Nogales. Información preliminar indica que el hombre murió producto del ataque con arma blanca a la altura del pecho.

Comunicado del Unión

El Unión Magdalena reportó que había un pacto de no agresión entre las barras que no fue respetado. Además, señaló que hubo 650 policías, y el Escuadrón Móvil Antidisturbios. El club pidió solidaridad de la Dimayor: “Hemos sido víctimas”, dice.



"Algunos hinchas del equipo Junior, integrado por miembros de las barras Bloque Central, Frente Rojiblanco y Los Cuervos no se comportaron con decencia y disciplina, todo lo contrario, desataron hechos de violencia", dice parte del comunicado.

"Inexplicablemente ingresaron armas blancas (cuchillos y puñaletas), pólvora y objetos contundentes".



Finalmente, el club le pide a la Dimayor solidaridad al sentirse "víctimas" de los violentos.



El club está expuesto sanciones en la plaza y en la tabla de posiciones por ser el club organizador, al ser el local.

