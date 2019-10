Unión Magdalena perdió con Bucaramanga y quedó al borde de la B

Con dos goles sobre los últimos minutos del partido, Unión Magdalena perdió 1-2 con el Atlético Bucaramanga en el estadio Sierra Nevada, derrota que lo deja casi sentenciado en el Descenso.

El tempranero gol del juvenil Roberto Hinojosa al minuto 19 de la parte inicial, ilusionó a la afición bananera con un triunfo clave para salir de las últimas posiciones en la carrera por no perder la categoría cuando apenas restaban dos compromisos para terminar la temporada regular.



Hinojos logró impactar de buena manera un mal rebote de la zaga leoparda para empalmar de pierna izquierda un remate fuerte al ángulo superior derecho del portero Christian Vargas.



El marcador parecía inmerecido por lo hecho en la ofensiva del Bucaramanga, que llevó más peligro y tuvo las mejores opciones de gol frente al portero Horacio Ramírez.



Pero en el complemento, sobre todo en el minuto final, la visita logró igualar el partido a la salida de un tiro de esquina y una falla garrafal del arquero y marca unionista que permitió el testazo de Anderson Angulo.



El gol cayó con un baldado de agua fría para todos en el estadio Sierra Nevada, pues sentenciaba al Unión Magdalena en las ultimas casillas del Descenso.



Lo que parecía alegría, que se volvió pesadilla se convirtió finalmente en una 'tragedia' para los dirigidos por Carlos Silva, pues en el último minuto de adición; falló nuevamente la marca ante un centro de Shermán Cárdenas, que conectó de cabeza Camilo Mancilla.



Es la tercera vez, en casa; que sobre el final del compromiso pierde puntos claves para poder salir del descenso, uno de esos compromisos, el recordado contra Rionegro Águilas, uno de sus rivales directos en la lucha por no perder la categoría.



El gol inundó las graderías y el gramado samario de tristeza, porque el gol significa ya casi condenarse a la Primera B por tercera vez en su historia, sobre todo en una jornada donde se le dieron algunos resultados para poder salir de las últimas posiciones en la tabla de descenso.



Sobre el final del compromiso, varios aficionados airados, invadieron el campo de juego buscando reclamar a los bananeros, el mal resultado.



Unión, con 132 puntos debe ganar sí o sí al Once Caldas en Manizales para poder salvar la categoría en una última fecha donde dos de sus rivales directos, Jaguares y Huila; se enfrentan en Montería.

Síntesis

Magdalena: Horacio Ramírez (5); Cristhian Subero (5), Edisson Restrepo (5), Fernando Batiste (6), Yulián Gómez (5), Abel Aguilar (5), Juan Pereira (5), Luis Carlos Arias (5),

Juan Villota (4), Roberto Hinojosa (7) y Ricardo Márquez (5). D.T.: Carlos Silva.



Bucaramanga: Christian Vargas (5), Camilo Mancilla (5), Anderson Angulo (5), Marvin Vallecilla (5), Harold Gómez (5), Gabriel Gómez (5), César Quintero (5), Johan Caballero (5), Shermán Cárdenas (5), Jean Paul Pineda (5) y Sergio Romero (5).

D.T.: Sergio Novoa.



Partido: Regular.

Gol de Magdalena: Roberto Hinojosa (19 PT).

Gol de Bucaramanga: Anderson Angulo (45 ST) y Camilo Mancilla (49 ST).



Cambios en Magdalena: Luis A Mosquera por Roberto Hinojosa (20 ST), Henry Pernía por Luis C Arias (35 ST) y Jojhan Valencia por Juan S. Villota (41 ST).

Cambios en Bucaramanga: John Pérez por Johan Caballero (1ST), Roger Lemus por Sergio Romero (27 ST) y Carlos Ibargüen por Jean P Pineda (32 ST).



Amonestados en Magdalena: Luis Carlos Arias (43 PT) y Abel Aguilar (6 ST).

Amonestados en Bucaramanga: Marvin Vallecilla (6 ST), Jean Paul Pineda (10 ST), Gabriel Gómez (11 ST) y Camilo Mancilla (17 ST).

Figura: Roberto Hinojosa (7).

Estadio: Sierra Nevada

Asistencia: 3.500 espectadores aproximadamente.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Luis Trujillo (6)



Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv