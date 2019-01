Amargo regreso de Unión a primera división: perdió 3-4 con Jaguares

Unión Magdalena no tuvo el regreso soñado a la primera división del fútbol colombiano. Jaguares, le arruinó la fiesta en el estadio Sierra Nevada, tras vencerlo 3-4 en un partido lleno de emociones.

Aunque el equipo de Santa Marta mereció mejor suerte en su debut en la Liga, los constantes errores le cobraron factura y fueron bien aprovechados por la visita que tuvo efectividad en su ofensiva.



El delantero samario Ricardo Márquez se vistió de héroe y con tres goles intentó salvar al conjunto local de la debacle, sin embargo, sobre los minutos finales otro desacierto de la zona defensiva le costó a su equipo los tres puntos en disputa.



El partido inició con intensidad, especialmente por parte del conjunto blanco que le quitó desde muy temprano la posesión del balón al rival y la administró por todo el campo a su antojo.



Unión intentaba reaccionar, cuando apenas al minuto 3 el atacante Raphael Oliveira aprovechó un descuido de los defensas centrales y marcó el 0-1 a favor de Jaguares.



El gol dejó desconcertados a los azulgranas que no lograron reponerse de la avalancha Blanca que tomaba fuerza en el terreno de juego.



No existía conexión entre defensas y volantes, y eso lo aprovechaban muy bien los de Monteria para seguir generando riesgo.



Unión lo intentó al minuto 15 por medio del medio campista Abel Aguilar, quien sacó un zapatazo de larga distancia para exigir al portero Roque Cardozo que reaccionó bien al peligro.



Sin embargo, las detenciones por parte de los bananeros continuaron, y al minuto 36 nuevamente Raphael Oliveira rompió la defensa con una individualidad y venció al arquero Carlos Giraldo, marcando el segundo a favor de la visita.



Jaguares confirmó su poder ofensivo elevando la cuenta a 3 goles al minuto 41 en un tiro de esquina que ejecutó Harrisón Mojica y capitalizó de cabeza Delio Ojeda, quien puso la pelota al fondo de la red.



El equipo de Santa Marta despertó para los minutos finales y luego de varios intentos en los minutos finales a través de Uvaldo Luna y Cristhia Subero, vino el descuento al minuto 46 en un tiro de esquina donde apareció Ricardo Márquez con un cabezazo que significó el 1- 3.



Para la segunda mitad, Unión salió con otra actitud al campo. Hernán Luna ingresó y le dio poder ofensivo al onceno azulgrana.



En apenas 10 minutos de juego, ya los locales llevaban cuatro opciones de gol.

Ricardo Márquez lo intentaba por todos lados hasta el minuto 49 que recibió un pase filtrado en el que desubicó al portero con un disparo cruzado a media altura que significó el 2-3.



Jaguares se sacudió de la arremetida de 'El Ciclón' y buscó tener de nuevo protagonismo, no obstante, se encontró al frente un equipo más concentrado que le impedía acercarse con peligro.



El ritmo del juego bajó, debido a que el visitante cerró sus líneas para cuidar el marcador y le impidió al local atacar.



Unión Magdalena se la ingenió y al minuto 85, Márquez recibió una pelota cruzada al área y marcó el empate.



Cuando la igualdad parecía inminente, una nueva desconcentración de la defensa azulgrana fue aprovechada al minuto 90 por el defensor Delio Ojeda para anotar de cabeza el cuarto gol que significó el triunfo de Jaguares.



ROGER URIELES

Para El Tiempo