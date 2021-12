Esto es de lejos lo mas escandaloso q he visto desde los 80 en el FPC. Q el mundo lo sepa: en Colombia el @ClubLlanerosFC regaló un gol para favorecer el ascenso de su rival a la A. Los hinchas de Llaneros no dirán nada? Los jugadores no se avergüenzan? pic.twitter.com/SoWLOpn0bz