Los que esperaban que Unión Magdalena se cayera después de quedar eliminado de la Copa Colombia, en semifinales, contra Junior, tendrán que pensar en otra cosa.

El equipo de Santa Marta dio un paso gigante para salvarse del descenso el sábado, cuando venció a Jaguares 1-0 en el estadio Sierra Nevada.

Pero los dirigidos por el argentino Claudio Rodríguez y David Ferreira quieren más. Hoy comparten el primer lugar de la tabla con Millonarios, ambos con 24 puntos, aunque los azules tienen mejor diferencia de goles. Seis puntos más pueden significar no solo un año más en primera división, sino la entrada a los cuadrangulares semifinales de la Liga.

Claudio Sergio Rodríguez, técnico del Unión Magdalena. Foto: Dimayor - Vizzor Image



Los técnicos volvieron a ponerle la mente en su sitio al equipo tras perder la ilusión de una inédita final de Copa, en el actual formato de ese torneo.



“Vamos a cambiar el chip, levantar la cabeza. Perdimos la chance de llegar a la final, pero no nos podemos quedar aquí. Hay que ir para adelante porque lo viene es más difícil y tenemos que tener la fortaleza mental para sacar esto adelante, el grupo se va a levantar, estoy tranquilo”, declaró Ferreira tras la derrota contra Junior.

Unión Magdalena venció a Jaguares el sábado. Foto: Dimayor - Vizzor Image



Ferreira hizo parte del equipo que ascendió en 2018, mientras Rodríguez integró el plantel que estuvo a punto de ser campeón en 1979, así que saben cómo encaminarlo a cosas grandes después de un primer semestre para olvidar, en el que muchos daban al Unión por desahuciado.



Unión ha sabido plantarse con la llegada de dos argentinos de gran aporte, Diego Chávez y Agostino Spina, y el regreso de Ricardo Márquez, quien dejó atrás el mal momento con Millonarios y anda dulce con la red. Y cuando Márquez no está, tienen también la fórmula: Daiver Vega, su reemplazo, anotó el gol del triunfo contra Jaguares, el sábado.



“Rescato la entrega, el compromiso que tiene cada uno de los muchachos por la institución, le digo a la hinchada que confíe en este grupo porque en cada partido se entregan al máximo, independiente del resultado, no se ahorran ninguna gota de sudor”, señaló Ferreira. Y así, el Unión aprovecha no solo su momento, sino que Cortuluá y Patriotas no reaccionan.



