Unión Magdalena empató con Huila en Santa Marta

Unión Magdalena prolongó su sequía de triunfos en la Liga Colombiana, luego de empatar a cero goles contra el Atlético Huila, que es uno de sus rivales directos en la tabla del descenso.

El conjunto samario mostró más en la segunda mitad, pero se encontró al frente a un equipo disciplinado en defensa que arriesgo poco y se esforzó para salvar por lo menos un punto en su visita a Santa Marta.

El primer tiempo presentó en el estadio Sierra Nevada, un partido con más bostezos que emociones.



Unión ni Huila mostraban condiciones para ponerse arriba en el marcador y las pocas opciones de ataque de lado y lado se registraron producto de errores y no por virtud de los rivales.



El primero en intentarlo fue el visitante a través de centros por los costados. Omar Duarte tuvo dos oportunidades; una al minuto 3 de un cabezazo que conectó con destino a portería y otra seguidamente en una pelota que le pega de rebote y pasa muy cerca del palo izquierdo del portero bananero.



Huila era muy aplicado en la marca y le impedía a Unión construir jugadas de peligro. Ante la imposibilidad de acercarse, el goleador samario, Ricardo Marquez en dos ocasiones lo intentó con remates de larga distancia que exigieron al cancerbero Geovanny Banguera.



El equipo de casa perdería presencia en ataque, mientras que la visita lo volvería a intentar al minuto 35 por medio de Víctor Moreno quien la tuvo clara para abrir el marcado en una pelota que le quedó en el área, pero pateó desviado.



Antes de finalizar los primeros 45 minutos, Yulián Gómez tuvo otro acercamiento para Unión y con un remate de izquierda puso a volar al portero Banguera que evitó la anotación bananera.



En el segundo tiempo tampoco subió la intensidad del partido. El local aunque tenía una obligación mayor de sumar, no encontraba manera de hacerle daño al cuadro opita que parecía conforme con el empate.



A diferencia de la parte inicial, en el complemento fue el conjunto bananero el que se apropió del balón y buscaba imponer su juego, no obstante, se encontró con un rival que le cerró todos los espacios.



De las pocas ocasiones que generó 'El Ciclón', estuvo un centro que capitalizó Abel Aguilar de cabeza que se fue por encima del arco.



A los 73 lo intentó también Brayán Correa con un remate cruzado desde fuera del área.

Al minuto 60 ingresó Luis Carlos Arias y le dio más agresividad al ataque del Unión. Sería el mismo Arias quien tendría las opciones más claras: Al minuto 73 en un remate fuerte de tiro libre que tapó bien Geovanny Banguera y un zapatazo al 87 de larga distancia que pasó muy cerca del palo izquierdo.



Huila un minuto antes había tenido opción de anotar en una mala salida del Unión, donde Omar Duarte remató a portería, pero encontró al portero Horacio Ramirez bien parado y evitó que se modificara el marcador.



Ramírez que hasta entonces era un espectador más del partido, salvaría al cuadro azulgrana nuevamente al minuto 93, cuando controló un durísimo remate de tiro libre de Harold Rivera.



De esta manera finalizó en Santa Marta un compromiso sin goles, con más ganas que técnica y con puntos repartidos para los dos contrincantes.

Síntesis

Unión Magdalena 0, Huila 0



Unión Magdalena: Horacio Ramírez (8); Cristhian Subero (6), Dairin González (6), Henri Pernía (6), Brayan Correa (7); Jhojan Valencia (7), Juan Pereira (6), Jean Blanco (6), Abel Aguilar (7), Yulián Gómez (7); Ricardo Márquez (8).



Huila: Geovanny Banguera (8); Geovan Montes (6), Víctor Moreno (7), Felipe Cardoza (6), Luis Mosquera (6); Bayron Garcés (6), Michael López (6), Michael Ordoñez (7), Yilton Dïaz (6); Omar Duarte (8), Diego Echeverri (6).



Partido: Malo



Cambios en Unión Magdalena: Luis Carlos Arias (8) por Yulián Gómez (17 st), Roberto Hinojosa (6) por Abel Aguilar (25 st), Ruyery Blanco por Ricardo Márquez (40 st).

Cambios Atlético Huila: Freyn Figueroa (6) por Diego Echeverri (14 st), Harold Rivera por Yilton Díaz (33 st), Edward Morillo por Bayron Garcés (47 st)



Amonestado Unión Magdalena: Jhojan Valencia (41 Pt), Dairyn González (45 + 3 st)

Amonestado Huila: Michael López (45+3 PT), Luis Cardoza (4 St), Michael Ordoñez (28 ST),



Expulsados: No hubo.

Figura: Horacio Ramírez (8);

Estadio: Sierra Nevada.



Asistencia: 4.000 espectadores.



Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Óscar Gómez (8).



Roger Urieles

Para El Tiempo

@rogeruv