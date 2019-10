Unión Magdalena llora su rápido regreso a la B

Unión Magdalena llegó al estadio Palogrande con la necesidad de buscar un triunfo que le permitiera soñar con sostenerse en la primera división, no obstante, su mala campaña lo devolvió al infierno de la B, y ello se reafirmó con el revés sufrido frente al Once Caldas que lo goleó 3-1, en la fecha 20.

El primer semestre fue representativo para el de Santa Marta, que logró terminar en la octava casilla del campeonato con 30 puntos, luego de eliminar al Once Caldas, el hoy su verdugo y pudo disputar los cuadrangulares, pero ahí empezó su declive, pues si bien mostraba cierto protagonismo en la fase regular, no logró consolidarse en las finales y de 18 unidades, tan solo conquistó una contra Millonarios, en el 1-1 del 1 de junio.



La floja presentación en el cuadrangular llevó a la dirigencia del ‘ciclón’ a soplar y a arrasar al cuerpo técnico encabezado por Harold Rivera, para muchos una mala determinación porque el ibaguereño ascendió al Unión y cumplía hasta ese momento la misión de mantenerlo en la A.



Tras la salida de Rivera llevaron a Pedro Sarmiento como el nuevo timonel del proyecto deportivo para afrontar la Liga II-2019 y fue ahí cuando se le vino abajo la estantería al club. Sarmiento, pasados ocho partidos acumuló cinco derrotas, dos empates y una victoria. Frente a Millonarios logró su segunda conquista al vencerlo 2-1, en el encuentro aplazado de la séptima jornada, sin embargo, el daño ya estaba hecho y el ‘bananero’ agonizaba.



Aunque se tenía fe en la recuperación se volvió a sucumbir con tres derrotas consecutivas que determinaron el despido del técnico y como medida cautelar se pone al comando a Carlos Alberto Rivas Socarrás, quien debuta con una nueva caída.

En las fechas 13, 14 y 15, Rivas alcanza igualdades similares 1-1, frente a Junior, Patriotas y Rionegro y después volvió a perder en su visita al América.



“Hay que aceptar las reglas del Juego. Mi región, mi ciudad estamos dolidos y tenemos que plantear un proyecto que nos vuelva a la A”, dijo Rivas Socarrás.



Las posibilidades se le agotaban al costeño que trataba de encontrar un salvavidas que le fue lanzado con el triunfo ante Envigado, no obstante este le estalló con Santa Fe, Atlético Bucaramanga y con Once Caldas, que lo ahogó y lo volvió a descender, después de haber hecho lo mismo en 1.999, en el mismo Palogrande, cuando lo dirigía Gabriel Jaime ‘barrabás’ Gómez.



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA