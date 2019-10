Unión Magdalena venció a Envigado y sigue en la lucha por no descender

Un solitario gol de Lucas Sotero en el minuto 26 del segundo tiempo fue suficiente para que el equipo de Santa Marta se quedara con el resultado y le devolviera la ilusión a su afición de mantenerse en la A.

El conjunto magdalenense fue más en los dos tiempos del partido. Le puso ganas, corrió y se esforzó hasta imponerse sobre Envigado al que no le funcionó la estrategia defensiva que instauró para sumar en tierras costeñas.



La primera mitad no brindó muchas emociones en el estadio Sierra Nevada. Ambos equipos por su posición en el descenso llegaban necesitados de los tres puntos pero al menos en media hora inicial arriesgaron poco y no hubo aproximaciones de gol.

La obligación era mayor del local, quien llevaba varias fechas sin ganar, así que fue el que tuvo la iniciativa las pocas veces que la visita le permitía jugar.



Unión buscaba crear espacio para atacar, sin embargo, Envigado estaba cerrado y prefería defenderse y responder únicamente con contragolpes.



En ese afán de generar opciones de riesgo, Ruyeri Blanco a los 28 minutos disparó de larga distancia y se acercó por primera vez al área del cuadro naranja.



A los 33 minutos, Unión Magdalena tuvo la aproximación más clara a través de Lucas Sotero quien enganchó hacia afuera en el borde del área y metió un remate que se estrelló en el poste derecho del arquero Santiago Londoño que ya había quedado vencido.



Envigado parecía conforme con el empate, mientras que el equipo de Santa Marta lo seguía intentando con centros de ambos costados que eran bien controlados por la defensa.



Los dirigidos por José Arestey que continuaban resguardados en su propio terreno decidieron arriesgarse y salieron al ataque rompiendo la barrera defensiva del Unión con un pase filtrado que pudo terminar en gol.



Rodríguez que recibió detrás de un defensor bananero cruzó la pelota al área chica donde Guzmán la recibió sin marca, pero remató muy fuerte y la envió por encima de los tres palos.



Para la segunda mitad, Unión Magdalena ingresó más decidido y se volcó al ataque presionando a Envigado por todos lados.



Sotero que era el jugador más agresivo en la ofensiva samaria, disparó desde el borde del área a los 10 minutos con dirección de gol, pero salvó el cancerbero Santiago Londoño.



7 minutos después también lo intentó Luis Carlos Arias con un fuerte remate de larga distancia y Londoño con la yema de los dedos mandó el balón a córner.



El equipo de Carlos Silva era el dominador de las acciones, pero no encontraba la manera de abrir la pizarra, hasta el minuto 26 cuando apareció un error de la defensa foránea que no dejó de aprovechar.



Una mala entrega, tras una confusión de dos defensores dejó la pelota servida para que Lucas Sotero rematara de izquierda y venciera al portero Londoño para marcar el 1-0.



Con el marcador en contra, Envigado salió del fondo para atacar, no obstante, todo intento fue bien neutralizado por Unión que cuidó hasta el final el resultado.

De hecho sobre los minutos de adición, pudo ampliar la cuenta en un contragolpe que tomó mal parada a la visita.



Aníbal Mosquera cruzó una pelota a Ricardo Márquez quien enganchó al defensor y de zurda intentó bañar al portero Londoñó, pero éste volvió a volar para salvar a su equipo.



Los tres puntos le dan un pequeño respiro al Unión Magdalena que deberá seguir sumando de a tres puntos para evitar descender.

Síntesis

Unión - Envigado



Unión: Horacio Ramírez (6), Diego Ruíz De La Rosa (6), Edisson Restrepo(7), Fernando Battiste(6), Yulián Gómez (7), Juan Carlos Pereira (6), Abel Aguilar (6), Lucas Sotero(9), Luis Carlos Arias (8), Juan Sebastián Villota(7) , Reyery Blanco (6). Técnico: Carlos Silva



Sustituciones Unión: Ricardo Márquez (7) por Ruyery Blanco (6 ST); Luis Mosquera por Luis Carlos Arias; Jhojan Valencia por Lucas Sotero y entró (46 ST)



Amonestados Unión: Juan Sebastián Villota (13 ST); Ricardo Márquez (17 ST); Diego Ruíz De La Rosa (41 ST).



Envigado: Santiago Londoño (8), Santiago Ruiz (5), Santiago Galeano (4), Francisco Báez(4), Santiago Jiménez(4), Jairo Palomino(5), George Saunders (6), Arley Rodríguez (6), Yeison Guzmán (5), Bruno Moreira (5), Michael Gómez (6). Técnico: José Arastey Eres.



Sustituciones Envigado: Cristian Arrieta (6) por Michael Gómez (10 ST); Iván Rojas (5) por George Saunders (20 ST); Wilman Jordán por Santiago Ruiz (37 ST).



Amonestados Envigado: Michael Nike Gómez (40 PT), George Saunders (15 ST); Santiago Jiménez (32 ST); Arley Rodríguez (34 ST);



Gol de Unión Magdalena: Gol Lucas Sotero (26 ST)

Partido: Regular

Figura: Lucas Sotero (9)

Árbitro: John Hinestroza (7)

Taquilla: No suministrada

Asistencia: 4.000



Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv