¡Sopla ciclón!: Unión está en los cuadrangulares

Unión Magdalena dio la primera la gran sorpresa del semestre, al lograr clasificar a los cuadrangulares finales en la última fecha, tras derrotar un gol por cero al Once Caldas con el que se disputaba el cupo al grupo de los ocho mejores del fútbol colombiano.

Los resultados de la fecha, le daban la posibilidad al cuadro de Manizales de avanzar a la siguiente fase con solo un empate en Santa Marta, sin embargo, no le fue posible porque al frente tuvo un rival que se entregó en la cancha y luchó hasta el último minuto para defender el resultado.



De hecho fue el conjunto local, quien tomó la iniciativa y se fue encima del cuadro blanco que apenas se acostumbraba al gramado del Sierra Nevada y a la fuerte temperatura cuando sufrió la embestida del 'Ciclón' bananero.



A penas a los tres minutos, tras una constante presión del conjunto samario, se originó un tiro de esquina en el que Juan Pereira cazó una pelota en el centro del área y la intentó conectar con la cabeza, pero fue finalmente con la pierna izquierda que pudo marcar el 1-0.



Con el gol a favor, Unión se tomó confianza y se volcó por completo sobre el Once Caldas que lucía aturdido y sin la capacidad de reponerse del golpe sufrido.



Ante la presión permanente del equipo de Santa Marta, los de Manizales decidieron apostarle al contragolpe, y fue así como pudieron generar las pocas opciones de riesgo.



Primero lo hicieron al minuto 14 con un fuerte remate de larga distancia de Harlin Suarez que exigió a Carlos Giraldo en su palo derecho.



A los 18 tendría el Caldas su opción más clara; también en una pelota que robaron en la mitad del campo. El atacante blanco Darío Rodríguez superó en velocidad al defensa unionista y disparó al cuerpo de Giraldo que volvió a despejar el peligro.



El partido bajó de intensidad y aunque el visitante logró recuperar la posesión del balón, encontró a una defensa bananera bien instalada en el fondo que le impidió modificar el marcador.



A defender con todo

En la segunda mitad, Once Caldas entró más conectado y decidido a igualar la pizarra, no obstante se encontró un Unión Magdalena ordenado que le cerraba todos los espacios en ataque.



El local aguantaba bien la respuesta de la visita que jugaba con más desespero que talento, por lo que sus llegadas eran controladas fácilmente por la defensa.



Ante la imposibilidad de acercarse a la portería del rival, Caldas únicamente pudo intentarlo con remates de larga distancia y tiros libres que no representaron ningún signo de alarma.



Unión Magdalena también lo hizo con disparos de lejos del área que tampoco exigían al cancerbero del blanco blanco.



Al minuto 82, la misión se complicó mucho más para Once Caldas que perdió al jugador Diego Peralta por doble amarilla y se vio obligado a continuar la batalla por el empate con 10 hombres.



Aun así el visitante no se dio por vencido y tuvo la clasificación en los pies de Juan Salcedo quien conectó un centro claro de volea pero mandó la pelota a un costado del arco, muy cerca al palo izquierdo de Giraldo.



Unión Magdalena también pudo liquidar el partido en un contragolpe que comandó Uvaldo Luna, quien filtró una pelota a Ricardo Márquez y este disparó con dirección de gol, pero ahí estuvo bien parado el portero Gerardo Ortiz para salvar al Caldas.



La visita tendría una oportunidad más sobre el tiempo de adición en un cabezazo en el centro del área con el que tampoco consiguió alterar el resultado final.



Culminó el partido y la fiesta en el Estadio Sierra Nevada no se hizo esperar. Unión Magdalena que vino de menos a más este semestre, sorprendió hasta a su propia hinchada clasificando luego de 15 años a las instancias finales de la Liga Colombiana.



Roger Urieles

Para El Tiempo