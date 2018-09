Un torneo muy favorable para los equipos visitantes

Cuando van siete fechas de la Liga, este es el segundo torneo más favorable para los equipos visitantes desde que se disputan los campeonatos de seis meses, a partir de 2002: el 60 por ciento de los partidos terminaron con empate o derrota para el local.

Van 70 partidos en este semestre, con 19 victorias visitantes y 23 empates. En el primer semestre de 2013 se registró el récord de resultados en contra de los locales: el 60,1 por ciento de los juegos de esa Liga fueron empates o derrotas de los de casa.

Hay cinco equipos invictos como visitantes: Equidad, que lo ha ganado todo (cuatro partidos, con seis goles anotados y ninguno recibido, incluyendo el 0-1 a Boyacá Chicó, el sábado); Once Caldas, que ayer le empató 2-2 al Medellín en el Atanasio Girardot; Millonarios, que tiene dos victorias y un empate; Nacional, que venía de dos triunfos y ayer igualó 1-1 con Jaguares en Montería, y Santa Fe, que tiene cuatro empates en igual número de presentaciones por fuera de El Campín (el más reciente, el 1-1 en Pasto ayer, que pudo ser victoria si Nahuel Losada, el portero local, no le ataja un penalti a Wilson Morelo).



Hay, en cambio, cuatro equipos que no han ganado como locales: los tres últimos de la tabla (Leones, Envigado y Huila) y, curiosamente, Millonarios, que tiene tres empates y una derrota en Bogotá, en cuatro presentaciones. La última, el sábado, en una flojísima actuación: 1-1 frente a Rionegro Águilas.

“Así como de visitante somos maduros, de local somos ingenuos. Nos falta encontrar el partido, y para eso necesitamos encontrar la pelota. Y los rendimientos no son parejos. Y eso que miramos los minutos de cada uno para no cargarlos” fue la autocrítica del DT de Millonarios, Miguel Ángel Russo.



La tendencia favorable a los visitantes se ratificó en la séptima jornada. De los diez partidos disputados, solo dos fueron ganados por los equipos locales: Atlético Bucaramanga, que venció en el último minuto a Patriotas (2-1), y Deportivo Cali, que superó 1-0 al Junior de Barranquilla en Palmaseca.



A primera vista, parecería que la explicación del fenómeno es que los visitantes apuestan a esquemas defensivos y así sacan resultados. Sin embargo, los cuatro equipos que más puntos han conseguido por fuera de su casa lo han hecho apostándole al fútbol ofensivo: Equidad, Tolima (que el sábado venció 1-3 a Envigado), Once Caldas, Millonarios y Nacional. Incluso, Rionegro Águilas, que lleva cinco puntos en cuatro partidos por fuera, hizo un muy buen segundo tiempo en El Campín, con intenciones de atacar. Incluso, el promedio de goles de la Liga, que hasta hace 15 días era el peor de la historia, ha subido un poco: está en 2,14 tantos por partido.







