La indemnización, el otro lío para la salida de Vélez de la Dimayor

La caída de Jorge Enrique Vélez de la presidencia de la Dimayor se sigue cocinando, y faltan detalles jurídicos para que se concrete. Los clubes esperan su carta de renuncia, aunque ahora se discute el tema de su indemnización, última traba para confirmar su salida del cargo.

Varios presidentes de los clubes fueron delegados para negociar el asunto de la indemnización, se conoció que fueron Hernando Ángel (Quindío), Carlos Ferreira (Alianza Petrolera) y Eduardo Méndez (Santa Fe) y Wálter Ante (Orsomarso).



Algunas versiones de prensa apuntan a que el viernes en la noche no hubo forma de llegar a una negociación que dejara conforme a las partes.



Mientras tanto, en entrevista con Futbolred, Nelson Soto, presidente de Jaguares, manifestó su inconformidad con que Vélez pida indemnización, en las circunstancias actuales.



“No es posible que para retirarse el señor Vélez esté pidiendo indemnización cuando tiene más de 20 equipos pidiendo su renuncia, está pidiendo indemnización para poder irse, eso es inusual, eso no es ético, moral ni profesional. No hablo de cifras porque no me queda bien. Jaguares rechaza rotundamente que el presidente Vélez para renunciar y dejar el cargo esté pidiendo una alta suma de indemnización”, dijo.



La versión que se manejaba hasta este viernes en la noche es que con la inminente salida de Vélez, la asamblea extraordinaria del próximo viernes, en la que se hará una reforma de estatutos y se concretará la vuelta del fútbol, suspendido por la pandemia, sería presidida por Ramón Jesurún, presidente de la Federación de Fútbol.



Muy temprano, este viernes, Gustavo Serpa, accionista de Millonarios, confirmó que los equipos que lo han venido respaldando ya le habían pedido su renuncia. “Lideramos una reunión para decirle al doctor Vélez que era el momento de dar un paso al costado, después de haber hablado con muchos estamentos, entre ellos el doctor (Eduardo) Méndez. Y él lo aceptó”.



Luego, en la tarde, fue Junior de Barranquilla, otro de los ‘grandes’, el que tomó posición e hizo pública una carta en la misma sintonía.



“No es razonable que los objetivos se alcancen con la actual administración de la Dimayor, por lo que sin duda se impone un cambio. Requerimos un liderazgo claro, generador de consenso”. Con Junior, ya fueron 17 cartas enviadas a Vélez desde que el miércoles lo hicieron Cali, Bogotá, Fortaleza y Cartagena, y los 12 opositores.

Este sábado seguirían los diálogos y en cualquier momento se podría oficializar la salida de Vélez del cargo.



