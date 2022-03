La era de Juan Carlos Osorio como técnico del América parece acercarse a su final. Los malos resultados de la temporada, las diferencias suyas con la directiva, y la más reciente caída contra Tolima, en la fecha 13 de la Liga, llevaron a los dirigentes a buscar la forma de terminar el vínculo con el DT.

Tulio Gómez, máximo accionista del equipo, habría sostenido reuniones este lunes durante todo el día con el entrenador, para determinar los términos de su posible salida, según versiones de prensa, que aseguran que la marcha de Osorio está decidida.

La oferta a Osorio

Según supo EL TIEMPO, la directiva le hizo este lunes una oferta a Juan Carlos Osorio y ahora esperan su respuesta, en 2 o 3 días.



"El no quiere renunciar. No reconoce que le esté yendo mal", aseguró una fuente.



La oferta, extraoficialmente, consiste en darle un periodo de 3 meses, para poder terminar su vínculo a partir del 30 de junio. Eso es lo que se tiene pactado si lo scan, pero solo se puede después de esa fecha.



Osorio llegó al cuadro escarlata para el segundo semestre del 2021 y no logró los objetivos trazados. Estuvo a punto de marcharse a fin de año. Finalmente se quedó, pero este semestre el equipo no ha respondido.



El mismo domingo, tras la caída en Ibagué, el DT abrió la puerta de su marcha, al manifestar en rueda de prensa que estaba listo para irse si así los directivos lo decidían.





DEPORTES