Tulio Gómez se retractó por sus acusaciones contra Acolfutpro

Tulio Gómez, máximo accionista del América, se retractó este lunes de las acusaciones que hizo en su momento contra Carlos González Puche y Luis García, de la Asociación de Futbolistas Profesionales.

Gómez habló en el espacio radial 'De Taquito con Marino', y se retractó públicamente de su denuncia.



"Por medio de esta declaración, doy cumplimiento a la solicitud precedida por el juzgado 23 penal del circuito, con función de conocimiento de Bogotá, declarado el 6 de agosto de 2020. Me retracto de lo dicho en contra de los señores Carlos González Puche y Luis García, de la Asociación Colombiana de Futbolistas", dijo Tulio.



En junio de este año, Gómez aseguró en declaraciones a la prensa que Acolfutpro extorsionaba a los futbolistas. Esto sucedió después de que la agremiación denunciara presuntos atrasos en los pagos de salarios de los jugadores, quienes sufrirían incumplimientos desde marzo pasado.



"Acolfutrpo no es una asociación montada para quitarle plata a los jugadores. También me retracto porque no sé si Acolfutpro y el señor González Puche extorsionan a los clubes", agregó Gómez.



