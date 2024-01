Tulio Gómez se defiende en redes tras críticas por casos Arturo Vidal y Gareca

América de Cali vive días tensos antes de su estreno en la Liga del primer semestre del 2024.

El equipo escarlata comenzó con un buen diseño de nómina para afrontar la temporada, pero las recientes noticias fallidas lo han impactado.



Al América le tocó hacer frente a las críticas por su intención de fichar al volante chileno Arturo Vidal, en una transacción millonaria que finalmente no se dio.



Luego de que la nueva presidenta, Marcela Gómez, descartara al chileno, anunció el inicio de negociaciones con el técnico Ricardo Gareca, noticia que entusiasmó a los aficionados, que lo consideran un símbolo del club.



Sin embargo, esta noticia que creció como espuma se desvaneció rápidamente y según las últimas informaciones, todo apunta a que Gareca le dijo no al cuadro escarlata.

El desahogo de Tulio

Tulio Gómez dio una rueda de prensa para hablar de las decisión del CNE. Foto: Archivo particular

En medio de estas noticias negativas para el equipo escarlata, el que se pronunció fue el dueño, Tulio Gómez, quien ha sido uno de los centros de las críticas.



En su cuenta de X, Tulio dejó un reflexivo mensaje este viernes 19 de enero, en el que manifestó su sentir hacia sus críticos, aunque sin hablar de manera directa ni señalar a nadie.



"No juzgues mis acciones si no conoces mis razones.

No envidies mis victorias sino conoces mis fracasos.

No critiques mi progreso si no conoces mis esfuerzos", escribió Tulio.



Luego, agregó: "Porque los que hoy hacen leña del árbol que está caído, mañana lamerán tus botas".



América debuta en la Liga este sábado en duelo de local contra Águilas Doradas.

PABLO ROMERO

DEPORTES

