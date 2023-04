La violencia de las barras bravas, exacerbada en las últimas semanas en el fútbol colombiano, ha generado todo un debate nacional frente a las posibles fórmulas para combatir los disturbios en los estadios del país.



Los casos de Atlético Nacional, el pasado domingo con invasión de la barra Los del Sur, y luego lo sucedió en Manizales con la barra de Once Caldas, tienen en alerta a las autoridades y a la dirigencia del fútbol.

La propuesta de América

Así quedó el estadio tras los desmanes de Los Del Sur Foto: Jaiver Nieto

Tulio Gómez, máximo dueño del América de Cali, mostró desde un comienzo su respaldo a Nacional, que se vio afectado por cortar relación de beneficios con la barra y ahora pagará sanción en la plaza, además de tener que sentarse a buscar acuerdos para que la alcaldía le vuelva a prestar el escenario.

Gómez le hizo llegar una propuesta a la Dimayor, para que esta sea estudiada.



"Este es el momento de montar un sistema integral de acceso y seguridad en los estadios", dice Tulio en su mensaje.

Tulio Gómez, máximo accionista del América. Foto: Archivo

Su propuesta, conocida por EL TIEMPO, consta de cuatro puntos.

1. Todo asistente debe ingresar al estadio con el # de cédula de ciudadanía.



2. La primera vez y por única vez que el espectador ingrese al estadio se le toma una foto y se le anexan los datos, para que cuando lo enfoque la cámara aparezca la identificación del individuo.



3. Instalar cámaras de seguridad de alta definición y reconocimiento facial, zoom, etc.



4. Detectores de metales en los torniquetes.



Tulio aclara que en su propuesta los recursos que se necesiten deberán ser asumidos por los clubes o por las alcaldías.



"Con estas herramientas tecnológicas podemos visibilizar a los infractores y sancionarles prohibiéndole entrar a todos los estadios de Colombia y si el delito es muy grave denunciarlo para que pague cárcel", dice Tulio.

"Logrados estos objetivos La DIMAYOR debe sancionar a los infractores y no a los clubes que son en este caso las victimas", agrega.



Finalmente, en su propuesta aclara que se debe prohibir ingreso a las barras visitantes.



"Los equipos grandes no deben permitir el ingreso de barra visitante. Y aquellos equipos que no tienen mucha hinchada que permiten la entrada de la barra visitante deben asumir los riesgos y sanciones si se genera violencia. El equipo visitante no debe ser responsable de la seguridad del Estadio".



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO